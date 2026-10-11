El apellido materno y los nuevos rumbos: el presente de Franco, Valentín y Azul, los hijos de Romina Yan y Darío Giordano

A más de quince años de la conmoción que provocó el fallecimiento de Romina Yan, sus hijos Franco (26), Valentín (23) y Azul (20) construyen su propio destino lejos de los mandatos tradicionales. Tras atravesar una infancia marcada por la dolorosa ausencia de su madre y durísimos episodios familiares que salieron a la luz recientemente, los tres hermanos transformaron el dolor en un motor de resiliencia, apostando de lleno a sus vocaciones artísticas, deportivas y académicas en distintas partes del mundo.

Lejos de quedar atrapados en el peso del pasado, cada uno reconfiguró su identidad de manera drástica, adoptando decisiones que van desde el cambio de apellido hasta radicar su día a día a miles de kilómetros de la Argentina, manteniendo siempre vivo el legado de la familia materna.

Franco Yan: vocación artística en Europa y el peso del apellido materno

El hermano mayor, Franco Yan, eligió abrazar la actuación y la música como su verdadero motor profesional. Tras formarse intensamente en comedia musical y teatro clásico durante su estadía en Londres a los dieciocho años, y de pasar por los escenarios de España, el joven regresó a la Argentina para sumarse a producciones del universo creativo de su abuela, Cris Morena, como la exitosa serie Margarita.

Lejos de los privilegios, Franco mantiene una postura sumamente profesional sobre su vínculo laboral en los sets:

Exigencia familiar: Con total honestidad, reconoció que su abuela los trata exactamente igual que al resto del equipo y exige siempre el mismo compromiso.

Con total honestidad, reconoció que su abuela los trata exactamente igual que al resto del equipo y exige siempre el mismo compromiso. Identidad artística: En el plano de su presentación pública, utiliza activamente el apellido Yan, relegando el apellido paterno a un plano completamente secundario.

Valentín y Azul: velocidad en el TC2000 y vida universitaria en California

Por su parte, Valentín Yan volcó toda su adrenalina en el automovilismo deportivo. Consolidado como piloto en el Turismo Carretera (TC2000), adoptó oficialmente el apellido Yankelevich y lleva grabado el número cinco en sus vehículos en honor al nacimiento de su madre. Tras superar un pasado de profunda violencia familiar y encontrar refugio en su abuelo Gustavo, el deportista celebró su primer gran podio en el circuito de Termas de Río Hondo y vive un gran presente sentimental junto a su pareja, Alfonsina Servent, con el firme deseo de formar su propia familia.

En la otra vereda se encuentra Azul Giordano, la menor de los hermanos, quien optó por un perfil sumamente reservado y totalmente alejado de la exposición mediática: