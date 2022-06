El miércoles 15 se elegirá el nuevo Defensor del Pueblo de Río Negro

La Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura fijó para el próximo miércoles 15 una doble sesión que tendrá como punto central la elección de las nuevas autoridaddes de la Defensoría del Pueblo.

Desde las 9 se realziará esa elección entre los diez postulantes seleccionados a mediados de mayo. Integran esa nómina la actual Defensora del Pueblo, Adriana Santagatti; la ex secretaría de Salud y ex candidata de diputada por JSRN, Mercedes Ibero; la ex titular del mismo organismo, Nadina Díaz; el ex funcionario provincial, Rodolfo Artola; el abogado viedmense, Manuel Castañeda; la directora del Tribunal de Cuentas, Edith Marina Gertosio; la asesora de la Defensoría, María Eva Scatena; Alvaro Larreguy, que integra equipo legal de la Secretaria de Medio Ambiente; además de Juliana Tamburrini y José María Ramallo.

La elección del próximo Defensor del Pueblo y su Adjunto requiere de una mayoría especial que se compone de 31 votos.

En tanto, a partir de las 10 se realizará una nueva sesión ordinaria y entre otros temas se tratarían las modificaciones al plazo de prescripción de las deudas por canon de riego, la modificación del Código Procesal Administrativo y la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral.