El MPN lleva hoy a 20.800 afiliados a las urnas, en la previa de su próxima interna

El Movimiento Popular Neuquino movilizará hoy 20.880 afiliados para definir la conducción de seis de sus 22 seccionales, las únicas en donde no se lograron acuerdos para evitar las urnas. En todas habrá presencia de la lista Azul, que solo se abstuvo de presentar candidaturas en la de Rincón de los Sauces que retendrá a Marcelo Rucci de la Azul y Blanca. Con este sector se enfrentará el oficialismo en cuatro localidades, mientras que en otras lo hará con la Gris y la Roja.

El partido no llevará a elecciones las autoridades de la Junta de Gobierno y la Convención, que quedarán bajo la presidencia de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, respectivamente, pues sus candidaturas no tendrán contrincante. Lo mismo ocurrirá en las restantes 16 seccionales, donde o bien hubo acuerdos entre las listas Azul y Azul y Blanca para armar nóminas únicas o bien una de ellas dio un paso al costado para no competir, como ocurrió en la localidad petrolera.

Las que sí irán a las urnas hoy son Centenario, Cutral Co, Loncopué, Pincunches, Añelo y Huiliches, en casi todos los casos con nombres nuevos en las boletas.

Centenario es la más numerosa, con 8.022 afiliados en total incluyendo Vista Alegre, y pondrá a consideración la lista Azul encabezada por Claudio Elías Machado y la Azul y Blanca de Lidia Cara.

En Cutral Co y Sauzal Bonito podrán votar unas 4.845 personas para elegir entre la lista Azul que busca retener la conducción de Juan Sepúlveda o la Roja que propone a Ricardo «Melli» Rosalez.

En Loncopué hay 1.846 afiliados en condiciones de votar y también dos listas: la Azul lleva a Claudio Espinosa y la Azul y Blanca a César Elías Mendoza.

La seccional Picunches, que tiene como ciudad cabecera a Las Lajas, incluye 1.581 personas en el padrón para este domingo. Allí la intendenta María Angélica Espinosa buscará la conducción con la lista Azul, mientras que por la Gris lo hará José Daniel Vergara.

En Huiliches, que abarca Junín de los Andes, hay 2.636 afiliados convocados a las urnas. El actual intendente Carlos Corazini, que se cambió al sector Azul, competirá con la Azul y Blanca que propone a Arnaldo «Chino» Figueroa, un exfuncionario de su gestión, y con la Turquesa que lleva de candidato a Santiago Albarenque.

Rucci no tuvo competencia para retener la seccional de Rincón. Foto: gentileza.

En Añelo, la única ciudad petrolera donde no hubo acuerdo con los azules y blancos para evitar competencia, se enfrentarán las dos principales listas: la Azul oficialista llevará a Elizabeth del Carmen Torres y la que responde a Rucci y Guillermo Pereyra, a Fabiana Parada.

En total, habrá unos 20.880 afiliados en condiciones de participar en las internas de hoy, de un padrón total que rondaba los 98.000. Quienes resulten electos serán proclamados junto con las autoridades que ya fueron confirmadas por lista única el 9 de septiembre, fecha en que vencen los actuales mandatos.

En ese momento se espera que la nueva Junta de Gobierno anuncie la fecha de convocatoria para las elecciones que faltan, las que definirán qué candidatos representarán al MPN en las elecciones provinciales del 2023.

Será la instancia que despierte mayor interés por la expectativa de que el actual vicegobernador y precandidato, Marcos Koopmann, tenga que enfrentarse a adversarios como el diputado nacional Rolando Figueroa. El dirigente se impuso como fecha límite para decidir su participación los últimos días de este mes.

En números 25% debe obtener la lista perdedora como mínimo para ingresar como minoría en la lista que gane la elección.

En 2018 compitieron siete ciudades

En las internas del 2018 se dio un escenario similar al que ocurrirá este domingo para los afiliados del Movimiento Popular Neuquino. Al igual que ocurrió esta vez, hubo una lista única de candidatos para la Junta de Gobierno, que propuso la continuidad de Omar Gutiérrez por un segundo mandato, y para la Convención, que reemplazó a Rolando Figueroa (ya decididamente enfrentado a la gestión) por el ahora ministro de Turismo, Sandro Badilla.

La diferencia fue que incluyó a la lista Azul y Blanca con un tercio de los cargos, algo que no se repitió esta vez pese a los pedidos del petrolero Guillermo Pereyra para que ocurra.

En cuanto a las seccionales, solo siete disputaron su conducción en las urnas con dos o más listas. Fueron la de Centenario (Azul y Verde), Plottier (Azul y Violeta), Plaza Huincul (Azul y Verde), Zapala (Azul y Lila), Picunches (Azul y Naranja), Lacar (Azul, Roja y Violeta) y Los Lagos (Azul y Marrón Tobago).

En todas se impuso la Azul oficialista, aunque en algunos casos los sectores perdedores alcanzaron el 25% de piso para integrarse al espacio ganador como minoría. En esos comicios, que se realizaron el 12 de agosto, votaron 6.910 afiliados.

La última interna en la que sí hubo disputa por los máximos cargos del partido fue la del 2014, cuando Pereyra compitió contra Gutiérrez por la presidencia.