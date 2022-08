Pechen se quedó con el segundo puesto en la Convención del Movimiento Popular Neuquino

La fórmula que administró la provincia durante 2007-2015 se prepara ahora para conducir la Convención del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Jorge Sapag y Ana Pechen serán quienes ocupen el primer y segundo puesto respectivamente en el órgano de gobierno partidario.

Ayer cerró el plazo de inscripción para las listas que competirán por la renovación de cargos. Finalmente seis seccionales irán a internas el próximo domingo 21 de agosto. En Centenario, Loncopué y Añelo se enfrentarán la Azul con la Azul y Blanca, en Picunches la Azul y Gris, en Cutral Co la Azul y Roja y en Huiliches, Azul, Azul y Blanca y Turquesa.

Hubo acuerdo para la integración de los máximos órganos de gobierno del MPN: la Junta y la Convención. Ambos quedaron teñidos de azul, que es el color que representa al sector Iiderado por el gobernador Omar Gutiérrez, actual presidente del partido.

Hoy se conoció el listado de quienes formarán parte de la Convención por los próximos cuatro años. Sapag, a quien el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, nombró como un consejero virtual en temas relativos a Vaca Muerta, se quedó con el primer lugar.

El segundo puesto fue para Pechen, quien lo acompañó como vicegobernadora durante los dos períodos consecutivos. La dirigenta fue crítica respecto del rol de las mujeres en el MPN. Al partido lo conducen varones: Gutiérrez, al frente de la Junta, y Sapag de la Convención. Además, Marcos Koopmann es el precandidato elegido para liderar la fórmula 2023.

«Neuquén se merece una mujer gobernadora y hay muchas mujeres polenta en la política, de mi partido y de otros», aseguró Pechen, que fue la única vice de la historia de de la provincia.

Dijo que en el MPN «tenemos muchos hombres muy buenos, pero son muchos hombres«. «Creo que los espacios de la mujer están en segundo plano dentro de mi partido», reclamó.

La Convención tiene 52 integrantes, que al igual que la Junta se ordenan en forma paritaria. A Sapag y Pechen le siguen Carlos Koopmann, Patricia Fernández, Gustavo Suárez, Ludmila Gaitán, Jorge Lara, Mariela Muñoz, Walter Fonseca, Silvia Cruces.

La Convención tendrá un rol no menor, pues por la última reforma de la Carta Orgánica será la que autorice o no a competir a aquellos postulantes que no cumplan el requisito de antigüedad de tres años de afiliación o sean independientes.