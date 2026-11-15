Cipolletti va por la semifinal de la reválida del Federal A contra Juventud Antoniana

Cipolletti va por la semifinal de la reválida del Federal A. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti ya recibe a Juventud Antoniana en La Visera de Cemento con la ilusión de clasificar a la semifinal de la reválida del Federal A en busca del segundo ascenso.

En la ida de cuartos, el Albinegro se impuso 1 a 0 en Salta con un cabezazo de Yago Piro sobre el cierre en un resultado que lo dejó bien parado para la revancha de hoy.

Al tener ventaja deportiva, Cipo debería perder por más de un gol para quedar afuera. Si cae por uno, empata o gana, avanzará de ronda.

Si concreta la clasificación, deberá esperar a que terminen los otros partidos de cuartos para conocer a su rival. Si pasan los cuatro locales, irá contra Gimnasia de Chivilcoy.

Para este partido, el DT Fabián Enríquez realizó tres cambios respecto a la ida. Mantuvo el esquema y entraron Andrés Almirón, Enzo Vallejos y Brandon Obregón por Fernando Pettineroli, Sergio Ranquehue y Nicolás Peralta.

De esta manera, Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico y Nehuén García; Marcos Pérez, Brandon Obregón y Enzo Vallejos; Andrés Almirón y Federico Acevedo.

Juventud salió con: Juan Cruz Nadal; Jhon Palacios, Isaac Monti, Carlos López, Ángel Gómez; Tomás Assennato, Joaquín Iturrieta, Humberto Esparza, Tadeo Marchiori; Matías Vicedo y Pedro Mune.