Gustavo Fernández se sacó la espina y se convirtió en el Maestro del Tenis Adaptado

El argentino Gustavo Fernández sumó hoy un importante trofeo a su exitoso palmarés profesional en el tenis adaptado, tras vencer al británico Alfie Hewett en la final del Masters disputada en Barcelona.

El cordobés, de 32 años, que actualmente ocupa el 4° puesto del ranking, se repuso de un adverso comienzo y terminó venciendo al británico, 2° del escalafón, con marcadores de 2-6, 6-4 y 6-1, logrando de esa forma conseguir un título que le venía resultando esquivo en su carrera.

La consagración tuvo un valor especial, porque Hewett ya lo había derrotado durante la fase de grupos y también en las finales de este mismo certamen en 2021 y 2023. En 2019, Gusti también había llegado a su primera final y fue superado por el belga Joachim Gerard.

El británico llegaba como primer preclasificado y uno de los grandes candidatos a conseguir su cuarto título tras la ausencia del japonés Tokito Oda, campeón defensor, quien se bajó del torneo.

Gustavo Fernández 🇦🇷, campeón del Masters por primera vez 🏆 Gusti derrotó a Alfie Hewett 🇬🇧 por 2-6 6-4 6-1 en la final de las NEC Wheelchair Singles Masters 2026, disputadas en Barcelona 🇪🇸, y conquistó su primer título en este torneo 👏 https://t.co/dZpZOlSeqr — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 15, 2026

Pero Gusty también llegaba como serio aspirante, tras haber iniciado su participación en el Grupo A con dos triunfos, ante el chino Zhenxu Ji por 7-6 y 6-0 y el neerlandés Tom Egberink por 6-1 y 6-0, antes de caer frente al británico por 6-3 y 6-4.

En las semifinales, el tenista cordobés había superado al español Martín de la Puente por 6-1 y 6-2 para meterse en la definición ante Hewett, que había accedido a la final tras vencer al francés Stéphane Houdet por 6-1 y 6-2.

De esta manera, Fernández, en un año especial por el nacimiento de su primer hijo, cerró la temporada con uno de los títulos más importantes de su magnífica carrera, que ya incluye diez títulos de Grand Slam (cinco en singles y cinco en dobles) y una medalla paralímpica en París 2024.

En el ranking mundial, Gusty terminará el año en el Top 4, donde el líder indiscutido terminó siendo el japonés Tokito Oda, de 20 años. Los otros que componen el lote de los mejores del mundo en esta disciplina son Hewett y el español Martín De La Puente.