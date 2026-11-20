La primera sesión de la Convención Constituyente de Bariloche determinó con la aprobación del reglamento interno solo con el voto del bloque oficialista Estamos Haciendo (8) y con el rechazo de la oposición en pleno (7) que además cuestionó el procedimiento y pidió «reconsideraciones» sin éxito.

El reglamento interno fue discutido. A la mesa llegaron cuatro proyectos de reglamento y finalmente la oposición cerró filas en una única propuesta del conjunto: allí confluyeron Fuerza Bariloche, La Libertad Avanza, Seamos Futuro y La Izquierda de los Trabajadores.

Sin embargo, el oficialismo hizo valer su mayoría para definir las reglas que se tomarán en cuenta para la Convención. El principal debate se dio en torno a que los artículos de la Carta Orgánica saldrán aprobados por mayoría simple. La oposición pretendía que cada artículo deba tener el respaldo de una mayoría agravada, de diez votos, para su aprobación.

Respecto del quórum, se definió que se podrá sesionar solo con la mayoría simple de ocho convencionales.

Yanina Sánchez preside la Convención de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

La defensa del oficialismo a la mayoría basoluta

Yanina Sánchez, presidenta de la Convención defendió la “mayoría absoluta” que se incluyó en el reglamento para la aprobación de los artículos y dijo tener apertura para “buscar consensos”. “Nuestro compromiso es lograr consensos”, afirmó.

Su compañero de bancada, Leandro Lescano, señaló que se incorporaron “más de 20 propuestas que hicieron el resto de los convencionales”.

Desde el oficialismo se destacó que se garantiza la participación ciudadana mediante la transmisión en vivo, a través de YouTube, de todas las reuniones de comisión y sesiones plenarias, así como la implementación de una mesa de entradas digital destinada a recibir iniciativas, propuestas e inquietudes de los vecinos.

La oposición reclamó una mayoría agravada

«El oficialismo tiene legitimidad de los votos y no venimos a desconocer el resultado, la mayoría no se honra aplastando la minoría, se honra escuchándola», enfatizó Andrea Galaverna (Fuerza Bariloche), quien aludió una «sospecha» que la «Carta Orgánica ya está escrita».

Josefina González Elizondo (Fuerza Bariloche) dijo que hoy dieron “una mayoría agravada y va a ser la última vez que más de un bloque tenga la posibilidad de expresarse respecto de un tema”. Insistió que a partir de ahora “va a quedar un bloque decidiendo los temas”.

González Elizondo remarcó que no se busca “entorpecer absolutamente en nada” y prueba de ello es que las minorías se presentaron en la sesión.

La oposición cuestionó que se imponga la mayoría simple para el reglamento y cada artículo de la Carta Orgánica. Foto: Marcelo Martinez

La convencional, luego de la aprobación del reglamento por mayoría, pidió una moción de reconsideración para rever el tema de la mayoría simple para aprobar los artículos de la Carta Orgánica planteando la necesidad de una mayoría agravada “por la importancia” que tiene la tarea.

Lihue Bariggi (Seamos Futuro) pidió un esquema “más democrático” y Alhue Gavuzzo (Izquierda) reclamó que “no usen la mayoría absoluta para aprobar todo” y señaló que con el reglamento “no queda garantizado el tratamiento de los dictámenes de minoría en el recinto”.

Laura Pérez Lavayén (LLA) reclamó también la mayoría agravada de dos tercios de la totalidad de los convencionales porque las cuestiones a tratar “merecen acuerdos amplios entre las distintas representaciones políticas”. También puso el foco en el quórum para sesionar.

Los reproches de los partidos de la oposición también coincidieron con una nota presentada y leída previamente al tratamiento del reglamento que firmaron dirigentes de fuerzas políticas que participaron de la elección aunque no lograron su incorporación a la Convención. Desde este sector se insistió que el bajo caudal de votantes de la elección y cuestionaron la representatividad de la mayoría alcanzada por el oficialismo con el 36% de los votos.

“Desde el bloque Estamos Haciendo Bariloche reafirmamos nuestro compromiso con este proceso histórico y la responsabilidad de representar la voluntad mayoritaria de los barilochenses, con plena conciencia del mandato recibido en las urnas y del desafío que implica construir una Carta Orgánica que responda a las necesidades y al futuro de nuestra ciudad”, señalaron tras la sesión a través de un comunicado de prensa.