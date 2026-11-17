A menos de una semana de la jura de los convencionales y el inicio de las reuniones, la Convención Constituyente mantiene reuniones preparatorias, a puertas cerradas, para establecer el reglamento que regirá mientras se extienda el debate sobre la nueva Carta Orgánica de Bariloche.

Este martes, la reunión empezó con la aceptación de la renuncia del convencional Adrián Grau, que fue protagonista de una serie de denuncias por haber reivindicado a la dictadura militar en sus redes sociales. Los convencionales votaron por unanimidad tanto la aprobación de su renuncia como la disolución de la comisión especial que habían creado para evaluar su caso. También quedó sin efecto la propuesta de suspender su cargo como convencional.

En el mismo acto, Luis Erwin Riquelme asumió ante la Junta Electoral, que le entregó su diploma. Con la jura del nuevo convencional constituyente ante la presidenta de la Convención, la mesa quedó nuevamente conformada con sus quince integrantes.

Riquelme es vicepresidente de la junta vecinal del barrio San Francisco y era el primer candidato suplente en la lista Estamos Haciendo Bariloche, que cuenta con ocho convencionales dentro del grupo que modificará la carta magna de la ciudad por los próximos 20 años.

En las próximas reuniones, que se desarrollaran en el edificio municipal Polivalente, el eje del debate estará puesto en el reglamento de la Convención, para el cual hay cuatro propuestas, presentadas por Estamos Haciendo Bariloche, Fuerza Bariloche, Seamos Futuro y La Libertad Avanza (LLA).

«Esperamos cerrar esta etapa rápido para poder empezar a sesionar», señaló a Diario RÍO NEGRO Yanina Sánchez, presidenta de la Convención, y remarcó «quiero concentrarme en hablar sobre la Carta Orgánica».

Yanina Sánchez, presidenta de la Convención Constituyente. Foto: Chino Leiva.

En estas primeras reuniones, que empezaron el jueves pasado por la tarde luego de la jura, la discusión giró en torno a la presencia del ex convencional Grau y la posibilidad de su desplazamiento. Ahora deberán enfocarse en la aprobación del reglamento para poder empezar a sesionar en comisiones y plenario.

Uno de los puntos sobre los que deberán decidir es la forma de votación, para la cuál hay diferentes propuestas de cada espacio político. En el reglamento que presentó Sánchez, propone mayoría simple -8 votos- para todo tipo de modificación, mientras que Fuerza Bariloche apunta a contar con dos tercios -10 votos- para aprobar modificaciones y artículos nuevos. Seamos Futuro y LLA proponen diferenciar «materias especiales» para las cuales se requerirían los dos tercios, y otras que se podrían aprobar por mayoría simple.

A esto se le suma el debate por la validez del voto doble de la presidencia de la Convención, en casos de empate, sólo propuesto por Estamos Haciendo Bariloche.

El debate sobre el quórum necesario también es otro eje que necesitará del consenso: Sánchez propone la mitad más uno, y el inicio de la sesión si tras 30 minutos de espera no se llega a ese número, mientras que Fuerza Bariloche y Seamos Futuro proponen también los dos tercios para dar inicio a las sesiones, y pasarlas al próximo día hábil en caso de no llegar al quórum.

LLA se suma al quórum de 8 convencionales, pero propone pasar la sesión en caso de no llegar a ese número de integrantes sentados alrededor de la mesa.

Se reúne la Convención Constituyente para debatir su reglamento. Foto: Marcelo Martínez.

En cuanto a la división de los temas, Sánchez explicó que «habrá seguramente tres comisiones». Gobierno y sistema político, accesibilidad y derechos y asuntos relacionados a la economía, sería la separación más probable entre las diferentes temáticas que deberán abordar los convencionales en los próximos 60 días.

Galaverna mencionó la importancia de «tener un lugar apto para las sesiones y para las reuniones internas» y reclamó que «hoy nos estamos reuniendo en un café, tenemos que tener un espacio en donde trabajar». Por ahora, las reuniones se llevan a cabo en distintas aulas del edificio Polivalente.