El peronismo de Chubut busca organizarse para 2027 tras un comienzo de año crítico ante los temporales que afrontó la provincia 

La semana pasada, cuando los incendios mostraban su cara más cruel en la cordillera de Chubut, el diputado nacional K-PJ y referente del partido en la provincia José Glinski realizaba una puesta en escena para sus redes sociales. Pero algo le salió mal en el manejo de la tecnología digital y un indiscreto micrófono quedó abierto: “¿Para qué estamos haciendo esta boludez…?”, se escuchó decir a Glinski, una frase que no tardó en recorrer los largos vericuetos de las redes para hacerse viral y provocar los más encendidos repudios. Un armado comunicacional para intentar demostrar que le importaba lo que en realidad no le importaba.

El pasado 26 de enero la conducción del justicialismo local, encabezada por su presidente Gustavo Fita y con la presencia de congresales, consejeros y la mesa de conducción del Consejo de Localidad local y congresales de Comodoro Rivadavia, se reunieron en la ciudad de Sarmiento. En ese lugar elaboraron un documento “con una agenda de diálogo y construcción colectiva que apunta a mantener un partido ordenado, activo y con presencia territorial”. También “aunar esfuerzos para lograr una lista de unidad en todas las localidades con vistas a las elecciones de 2027”.

Sarmiento está ubicada a 100 kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde hace pocos días el desmoronamiento del Cerro Ermitte dejó a más de un centenar de familias en la calle, con sus casas partidas en dos al igual que sus ilusiones. Y a 400 kilómetros de la cordillera, donde el fuego está devastando bosques y quemando viviendas en uno de los incendios más trágicos de la historia.

La conducción del PJ-K ni siquiera hizo mención a estas desgracias que convirtieron al mes de enero del nuevo año en una pesadilla tan inesperada como brutal.

Por esos días el intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharaschvilli se hizo presente en un centro de evacuados por el derrumbe del cerro y debió irse en silencio porque los vecinos le gritaron de todo y le pidieron que nos los trate como usurpadores y negros de mier…. Además, le recordaron su pertenencia a las sucesivas intendencias que les cedieron terrenos donde no se podía construir ni una garita para esperar los colectivos.

A todo esto, el senador nacional Carlos Linares pedía a través de una nota que los gobiernos nacional, provincial y municipal “se hagan cargo del derrumbe del cerro y declaren a la ciudad zona de desastre”, entre otras cosas. Linares fue intendente de Comodoro entre 2015 y 2019 período durante el cual inauguró mejoras y 4 cuadras de asfalto en el barrio Sismográfica, el más afectado por los derrumbes.

A su vez, el diputado nacional Juan Pablo Luque salió a criticar el decreto de emergencia ígnea que publicó el gobierno nacional para ayudar de manera directa a los perjudicados por los incendios forestales. También pidió ayuda para las gentes sin casas tras el derrumbe del cerro. Luque fue intendente de Comodoro entre 2019 y 2023. Inauguró 11 cuadras y mejoras también en el barrio Sismográfica y grabó un video haciendo notar “el trabajo municipal en el sector”. En el pedido lo acompañó Glinski quien rápidamente se olvidó del audio de la vergüenza.

Con todos estos antecedentes y en el momento de mayor angustia tanto para los habitantes de la cordillera como para los vecinos que vieron derrumbar sus casas y sus esperanzas, el PJ-K de Chubut demostró a través de sus más encumbrados dirigentes que tiene espalda. Pero no para soportar junto a la comunidad perjudicada estos golpes de la desgracia, sino para mostrársela.

Con gestos visibles, los dirigentes del principal partido de la oposición le dan la espalda a una comunidad necesitada más que nunca que sus dirigentes pongan el pecho.

Mientras el fuego sigue sin perdonar (se esperan intensas lluvias esta semana en la zona que podrían terminar con esta pesadilla) y el cerro Hermitte volvió a moverse poniendo el riesgo a otros barrios y obligando a las autoridades a no autorizar a los vecinos a ir a sus casas rotas a buscar sus pertenencias, el peronismo busca organizarse para 2027.

El peronismo de Chubut pone la espalda. Aunque queda claro para qué lado.