En vivo: Con gol de Julián, Atlético de Madrid empata con Arsenal por las semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid cae 1-0 ante Arsenal al entretiempo en el por las semifinales de la UEFA Champions League. El único tanto del partido llegó gracias a Viktor Gyokeres desde el punto penal. El encuentro es transmitido por ESPN y Fox Sports.

Diego Simeone decidió sentar en el banco a Juan Musso, que sumó muy buenos rendimientos en el arco colchonero pero no tuvo un buen partido ante Real Sociedad por la final de la Copa del Rey. En tanto, el titular es Jan Oblak, que había perdido el puesto con el argentino.

Por otro lado, Giuliano Simeone y Julián Álvarez partieron desde el inicio en el conjunto local, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada aguardan por su oportunidad en el banco de suplentes. Por su parte, Nicolás Goinzález no fue convocado porque sufrió una lesión muscular en el entrenamiento del martes y será baja de tres a cuatro semanas.

Arsenal golpeó sobre el final del primer tiempo

Los Gunners fueron los primeros en avisar: a los 5 minutos, Noni Madueke desbordó por derecha, dejó a dos defensores en el camino y lanzó un centro al segundo palo. Piero Hincapié conectó de volea, pero la pelota rebotó en su propio compañeo Gabriel Martinelli, que salvó a Jan Oblak.

A los 14 minutos, Julián Álvarez tuvo la primera clara para el Atlético. Controló un pase fuerte al borde del área, se sacó a dos rivales de encima y sacó un remate potente al segundo palo, que David Raya desvió al córner. Tras ese tiro de esquina, Vyktor Gyokeres encabezó la contra por izquierda y asistió a Martin Ødegaard, que tuvo una chance clara, pero su remate fue bloqueado por Johnny Cardozo.

¡AVISÓ JULIÁN! Álvarez pintó a Gabriel, definió y Raya evitó el 1-0 de Atlético de Madrid sobre Arsenal.



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El conjunto inglés es el que domina la posesión, ante un Atleti que se repliega atras y apuesta a salir de contragolpe.

Julián volvió a aparecer a los 28 minutos. el lateral Matteo Ruggeri centró por izquierda y la «Araña» le ganó de cabeza a Gabriel Maghalaes, aunque el intento se fue por arriba del travesaño. Arsenal respondió rápidamente con otra buena jugada de Madueke: el británco gambeteó de derecha a izquierda y probó de media distancia con la zurda. La pelota se fue rozando el palo derecho de Oblak.

Cuando pasaba poco, Gyökeres inventó un penal para Arsenal. Julián la devolvió mal de cabeza hacia atrás y, tras una serie de pases, el delantero sueco quedó mano a mano con el arquero. Apenas sintió un leve contacto de David Hancko, se dejó caer y el árbitro neerlandés Danny Makkelie sancionó la falta.

Este penal le cobraron a Arsenal en el Metropolitano… ¿Qué te pareció?



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El propio Gyökeres se hizo cargo del penal y lo cambió por gol. Remató cruzado, Jan Oblak adivinó la intención, pero no logró desviarla y Arsenal se fue con ventaja al entretiempo.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Viktor Gyokeres la cruzó con mucha fuerza y anotó el 1-0 de Arsenal vs. Atlético de Madrid.



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Cholo metió mano para el complemento

El entrenador del conjunto local realizó una variante para el segundo tiempo que llamó la atención: salió Giuliano Simeone e ingresó el defensor Robin Le Normand. Marcos Llorente pasó a la mitad de la cancha, mientras que Pubill se acomodó en el lateral derecho.

A los cuatro minutos, Julián volvió a intentar. Esta vez fue con un gran tiro libre desde la derecha, que pegó en la red del lado externo.

Tres minutos después, el Atleti tuvo su chance más clara. Julián condujo la contra y abrió a la izquierda para Ademola Lookman, que remató al cuerpo de Raya. El arquero dio rebote y Antoine Griezmann lo capturó, pero su tiro fue bloqueado por Gabriel Magalhães.

Luego de un córner, la pelota le quedó a Marcos Llorente, que probó desde afuera del área y el remate rebotó en la mano de Ben White. A instancias del VAR, el árbitro neerlandés sancionó penal y Julián Álvarez lo cambió por gol: remató fuerte y alto, imposible para Raya y empató 1-1 el partido.