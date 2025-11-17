El plan de La Libertad Avanza para sacarle votos al PJ y seducir gobernadores

La Libertad Avanza consolida y cuida lo propio al mismo tiempo que se concentra en sumar voluntades entre los gobernadores para asegurar la sanción del Presupuesto 2026 y un nuevo blanqueo de divisas en las sesiones extraordinarias de diciembre y luego las reformas laboral y previsional; la tributaria y también la penal cuando amplíen las sesiones en febrero. Cada voto cuenta para el quórum y para alcanzar la mayoría simple que todas esas leyes requieren, incluso entre los jefes de la Patagonia donde perdieron poder parlamentario los gobernadores de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

La estrategia oficial tiene como aliados al provincial Gustavo Sáenz (Salta); y a los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). El grupo asegura que suma a los representantes de La Neuquinidad lo que fue descartado cerca de Rolando Figueroa. Como se vio el sábado pasado y en el compartamiento de sus legisladores el neuquino negocia sin intermediarios como anfitrión privilegiado de Vaca Muerta.

Al sur del Río Colorado la gestión libertaria intentará volcar a su favor seis bancas en el Senado y tres en la cámara de Diputados El único que quedó con el contador en cero en ambas cámaras sea Alberto Weretilneck situación que lo emparda al porteño Jorge Macri que no tiene representantes propios sino un par de su primo Mauricio Macri, titular del PRO y expresidente.

Según dirigentes de todas las provincias y de distintos signos políticos las conversaciones están en etapa de pleno desarrollo y sin definiciones ni certezas. Hay gestiones de Sáenz y Jaldo para dividir al peronismo y conformar bloques parlamentarios del NOA y NEA como también habrá reuniones entre Miguel Pichetto (jefe de Encuentro Federal) con los dirigentes de Provincias Unidas.

Qué hará el bloque de Pichetto

El equipo de Pichetto apunta a aunar esfuerzos con los de la “U” y convertirse en árbitros de las disputas del Parlamento. Incluso admiten que cambiarían su sello con el objetivo de evitar que alguno de los dos espacios aparezca como perdedor a partir de la unificación. Evalúan como opción conformar un interbloque con bloques separados tanto como presentarse en unidad. “Es indistinto” dijo a Río Negro uno de los negociadores.

En ese marco un bloque que desaparecerá es el de Innovación Federal que hasta el recambio legislativo tendrá ocho diputados nacionales, entre ellos el saliente Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro.

Los salteños que continúen y los nuevos rearmarán bajo el acuerdo de Sáenz con la Casa Rosada y asumiendo un rol de colaboradores. Por su parte los misioneros del Frente Renovador de la Concordia analizan distintas ofertas, entre ellas la posibilidad de hacer causa común con los exlibertarios de Coherencia.

Dos definiciones son clave para el nuevo escenario. Una fue la decisión de la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, de integrarse a la “U” o a un espacio más amplio que los integre. Ella misma confirmó que al haber sido electa por Provincias Unidas no se sentará con el PRO.

La otra clave será el comportamiento de los representantes radicales que por ahora se encuentran tensionados entre los más amigos de Javier Milei -como los que responden a Alfredo Cornejo o que se alinearon con el saliente diputado Rodrigo de Loredo- o los más alejados que comparten estrategia con Martín Lousteau o con Facundo Manes y que hasta ahora confluyen en Democracia para Siempre.

Aunque en las alforjas de Santilli hay más poder de seducción que recursos, cerca suyo admiten que tiene gestiones pendientes con el ministro de Economía Luis Caputo. Ya mostró que alguna herramienta le fue habilitada como los avales para endeudamiento (el viernes se publicó un decreto a favor de Mendoza por 75 millones de dólares en concento de obras de agua y saneamiento) y el debate de una nueva ley de Glaciares.

Ambos son pedidos de varios gobernadores con tantas urgencias y falta de obras como interés en la explotación minera. La aprobación de nuevos proyectos dentro del marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es parte de la negociación permanente.

Finalmente el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, mandó un mensaje tranquilizador cuando en una charla en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) mencionó la posibilidad de modificar algunas partidas en el Presupuesto 2026 a favor de los dialoguistas con límite a la asistencia social, seguridad y defensa. Además hizo una defensa inclaudicable sobre el achicamiento del Estado.

Un ganador

La disposición del Ejecutivo se percibe en pequeños gestos. A pesar de ser excluido de las conversaciones en Casa Rosada, el fueguino Gustavo Melella logró la firma de un acuerdo que puede modificar la ecuación energética de la isla. Junto al titular de YPF, Horacio Marín, firmó hace pocas horas la cesión de las áreas de explotación hidrocarburífera, A partir del 1° de enero del 2026 la empresa estatal Terra Ignis Energía SA se hará cargo de la operación y desarrollo de los yacimientos. Fue una jornada de celebración para el gobernador que prometió continuidad productiva y laboral a partir de la autogestión.