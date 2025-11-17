El presupuesto 2026 es «prioritario» en Diputados de cara al 10 de diciembre, aseguró Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que el proyecto de Presupuesto 2026 será la prioridad en la agenda legislativa del cuerpo. Según detalló, el cronograma para el próximo año priorizará el tratamiento de este instrumento clave, considerándolo como la primera iniciativa fundamental a abordar.

Menem explicó que «por los tiempos que tenemos», la discusión del Presupuesto 2026 ocupará el centro de la escena. Tras su aprobación, la Cámara de Diputados avanzará con la modernización laboral, la reforma tributaria y una nueva legislación penal, buscando coordinar esfuerzos con el Senado para agilizar los procesos.

En declaraciones a la prensa, el titular de Diputados remarcó que la modernización laboral constituye una de las «grandes deudas pendientes» de Argentina. En este sentido, criticó a sectores sindicales que, sin conocer la letra del proyecto en desarrollo, manifestaron un rechazo anticipado a las reformas propuestas.

Debate sobre la reforma laboral en el Congreso

El funcionario defendió la iniciativa, señalando que ocho millones de personas carecen de derechos laborales al encontrarse en la informalidad. Calificó como «absurdas» las afirmaciones sobre una posible extensión de la jornada laboral a 14 horas, y aseguró que el objetivo es ampliar derechos a quienes hoy no los tienen.

Menem reconoció que un sector del sindicalismo observa la reforma laboral «con buenos ojos», al comprender la necesidad de integrar a un gran número de trabajadores actualmente fuera del sistema formal. Proyectó que esta modernización será «un éxito a favor de los trabajadores» en el mediano plazo.

Martín Menem sobre la alianza con Estados Unidos: «coincidencia ideológica»

Respecto al acuerdo con Estados Unidos, el presidente de la Cámara baja subrayó la importancia de celebrar un pacto de libre comercio. Destacó que el presidente Javier Milei ha logrado construir vínculos de cooperación significativos en un corto período de tiempo con el país del norte.

Finalmente, Menem enfatizó la «coincidencia ideológica» con Estados Unidos en temas como las libertades individuales, el capitalismo y la libre empresa. Elogió la consolidación de La Libertad Avanza en todas las provincias, lo que considera una base fundamental para el proyecto político del Presidente.

Con información de Agencias de Noticias Argentinas.