Video | Javier Milei en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: las frases más destacadas de su discurso

El presidente Javier Milei brindó un fuerte y claro discurso en el acto que se realizó este 17 enero en Paraguay para sellar el tan esperado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El mandatario fijó su postura respecto al pacto al que consideró «el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación».

Discurso del Presidente Javier Milei durante la Ceremonia de Firma del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. pic.twitter.com/6A78oAKs5o — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 17, 2026

Las frases destacadas del discurso de Javier Milei en Paraguay

La ceremonia que reunió a mandatarios y funcionarios comenzó cerca del mediodía en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay, lugar donde Javier Milei arribó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el embajador de Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen.

Cerca de las 13, el libertario tuvo su oportunidad para brindar un discurso que si bien fue breve para darle lugar a sus pares, dejó firme su postura sobre el pacto con un discurso del cual resaltaron las siguientes frases como las más importantes:

«Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación»

«Como profeta de un futuro distópico, Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza».

«Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad. Por ese motivo, la Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá».

«La Argentina continuará impulsando nuevas iniciativas comerciales con todos aquellos socios que compartan una visión de apertura, economía de mercado y libertad».

«Este movimiento hacia la libertad y el comercio es la base de cualquier integración regional genuina, porque allí donde se erosionan las instituciones, se desconoce la voluntad popular y se vulneran los Derechos Humanos, el resultado es siempre el mismo: aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad. La situación que atraviesa Venezuela es una muestra clara y dolorosa de esa realidad».

«La firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales».