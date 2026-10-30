Un hombre murió abatido por Carabineros de Chile tras resistirse a un control y amenazar con un arma a efectivos

Un hombre de nacionalidad colombiana de 26 años murió tras ser abatido por Carabineros de Chile durante un control de identidad en Colina, en la Región Metropolitana. Según la información preliminar, el hombre habría amenazado a los uniformados con un arma de fuego.

El procedimiento se realizaba este viernes en el sector de Rosita Serrano con Lo Seco, en el barrio Claudio Arrau 2. De acuerdo a las primeras versiones, el hombre extrajo un arma durante la identificación y uno de los funcionarios disparó contra él.

Un hombre murió tras recibir un disparo de Carabineros durante un control en Chile

En el lugar se despliega un importante operativo que restringe el ingreso al sector. Las primeras informaciones aseguran que uno de los carabineros utilizó su arma de servicio luego de la amenaza y efectuó disparos que impactaron en la zona del tórax.

Como consecuencia, el hombre murió en el acto. El hecho ocurrió en Colina, una comuna ubicada al norte de Santiago, en la provincia de Chacabuco.

El fiscal Jorge Muñoz de la Fiscalía Centro Norte informó que los funcionarios hicieron uso de su arma de servicio “percutando alrededor de tres disparos“. La identidad de la persona aún no fue confirmada. Trabaja sobre el hecho la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI, informó Biobio Chile.

El antecedente de un carabinero asesinado durante un procedimiento en Chile

Medios chilenos vincularon el episodio con el asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera, de 30 años, quien murió días atrás durante un patrullaje preventivo en el sector de Las Dunas. El funcionario recibió un disparo en la cabeza luego de que un hombre armado atacara a los carabineros.

El agresor, de nacionalidad venezolana, fue abatido por el compañero de Aguilera. El cabo llevaba cerca de dos años en la 42ª Comisaría de Radiopatrullas y tenía una pareja y un hijo de nueve meses.