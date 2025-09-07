El proyecto turístico que espera renacer a orillas del lago de El Chocón

El traslado del ambicioso plan de crear una ciudad turística en el istmo de los lagos Mari Menuco y Los Barreales hacia Villa El Chocón en 2017 significó, en su momento, una salida política frente a los reclamos de comunidades mapuches que se oponían a la iniciativa original.

Desde entonces, el proyecto permaneció prácticamente congelado: más allá de la asignación de lotes a colegios profesionales, gremios y fundaciones, solo uno de los sindicatos adjudicatarios inició movimientos de suelo.

El intendente Pablo Di Fonzo reconoció que la urbanización vinculada a aquel proyecto todavía se encuentra en una etapa incipiente.

En declaraciones radiales, señaló que prevé mantener una reunión con representantes de las entidades adjudicatarias y del gobierno provincial, con el objetivo de definir cómo avanzar en el desarrollo.

“Sería como levantar un pueblo nuevo, con todos los servicios básicos desde cero: agua, gas, electricidad”, explicó.

La provisión de agua

El desafío principal sigue siendo la provisión de agua potable. Villa El Chocón enfrenta desde hace años limitaciones en este servicio, tanto en el casco histórico como en el barrio Llequén, donde la población solo recibe agua clorada.

Di Fonzo detalló que la toma de agua se encuentra a 80 metros de profundidad en el lago, lo que complica el sistema de bombeo. Para resolver esta situación, el municipio y el EPAS trabajan en obras de rebombeo y en la instalación de bombas sumergidas a 40 metros, con la intención de aliviar la presión sobre la infraestructura y reducir riesgos para los operarios.

El intendente subrayó que la fluctuación del nivel del lago representa otra complicación estructural.

Además, mencionó la aparición reciente de bacterias en algunos sectores, producto de la profundidad y la falta de luz solar en ciertas áreas, lo que obliga a tomar precauciones en materia de salud pública.

En paralelo, el municipio concluyó un trabajo junto al COPADE en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial.

La planificación apunta a garantizar un crecimiento ordenado de la localidad, evitando desarrollos improvisados que comprometan la calidad de vida de los habitantes.

El turismo aparece como la apuesta estratégica. Los dinosaurios, los lagos, los cañadones y los paseos naturales conforman el núcleo de los atractivos.

Sin embargo, el intendente advirtió que para potenciar esa actividad se necesitan inversiones significativas en infraestructura.

A ocho años del traslado del proyecto, la idea de una ciudad turística vinculada a organizaciones y gremios permanece como una promesa inconclusa.

Las gestiones recientes buscan reactivar un plan que, de concretarse, implicaría no solo la urbanización de nuevos barrios, sino también la posibilidad de consolidar a El Chocón como polo turístico y cultural del centro de la provincia.Claro que ese paso requiere la inversión en servicios básicos a los vecinos.

Las flucturaciones del lago y las bacterias

La provisión de agua potable en Villa El Chocón enfrenta un obstáculo estructural: la toma se encuentra a 80 metros de profundidad en el lago, lo que obliga a un sistema de bombeo exigente y costoso.

El intendente Pablo Di Fonzo explicó que actualmente se ejecuta una obra para instalar un almacenamiento más cercano y un sistema de rebombeo que alivie la carga sobre las bombas.

La medida también busca reducir los riesgos para los operarios, que hasta ahora debían caminar por una pasarela sobre el agua cada vez que se presentaba un desperfecto.

La fluctuación del nivel del lago constituye otra dificultad central.

Las variaciones obligan a proyectar bombas sumergidas a 40 metros con el objetivo de asegurar continuidad en la provisión.

A esto se suma la aparición de bacterias en determinadas zonas, producto de la profundidad y la ausencia de luz solar, lo que genera proliferación en áreas con mayor concentración de algas. Según el jefe comunal, se trata de un fenómeno natural y distinto de los vertidos cloacales, aunque igualmente obliga a extremar precauciones sanitarias