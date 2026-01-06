El puerto de San Antonio Este proyecta exportar 10% más de fruta y espera nuevos acuerdos para VMOS y GNL

El Puerto de San Antonio Este (SAE) tendrá a finales de enero el primer buque de la temporada frutícola 2026, en un año que según las proyecciones que maneja Patagonia Norte, la empresa concesionaria de la terminal, habrá un 10% más envíos desde la costa rionegrina.

La terminal de SAE tuvo el año pasado un importante cambio en sus actividades con la entrada de tres buques con materiales para las obras energéticas que se llevan adelante en Río Negro, y que tienen el Oleoducto Vaca Muerta Sur o VMOS, y el proyecto de GNL liderado por Southern Energy en Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas, sus principales referencias.

En este sentidos se siguen analizando posibilidades para traer más materiales para el VMOS, como fue durante el 2026 el acero para los tanques de la megaterminal que se construye en Punta Colorada, o los caños destinados a la construcción del gasoducto del consorcio Southern Energy, que permitirá la conexión con el primer barco de GNL que llegará a la Argentina, Hilli Episeyo, con el gasoducto San Martín, en una primera etapa.

El gerente de la terminal portuaria, Cristian López, indicó a Diario RÍO NEGRO que el aumento de la carga de frutas que saldrá por el puerto será del 10%, según las proyecciones que manejan. «El porcentaje se calcula sobre la cantidad de pallets exportados. El año pasado fueron 101.000, estimamos unos 115.000 para el presente año», señaló el directivo.

López también habló sobre la llegada de nuevos barcos para los proyectos energéticos: «Con respecto a posibles actividades de GNL y Oleoducto, estamos con varias consultas, pero confirmado nada. Se paró todo producto de las dos semanas de fiestas, entiendo que esta semana comenzaremos nuevamente con los contactos», indicó.

Por el puerto de SAE entraron durante 2025, a finales de septiembre, 8.000 toneladas de acero para los gigantescos tanques del VMOS en Punta Colorada.

A finales de noviembre fue el turno de descargar 10.000 toneladas de tubos de acero. En total fueron 2.265 tubos de diferentes diámetros, que serán utilizados para la construcción del gasoducto asociado al proyecto Argentina FNLG.

Para la operatoria de descarga de tubos de acero se utilizaron grúas ubicadas en la cubierta del barco, más el equipamiento especializado de la terminal, juntamente con personal coordinado por Patagonia Norte. En el Puerto de SAE trabajan hoy 200 empleados.

Finalmente el 10 de diciembre, llegó otro barco con 130 módulos habitacionales y otros tantos contenedores para el proyecto VMOS.