El mapa de Río Negro fue verde, pero no le alcanzó: los resultados por departamentos

El mapa de los resultados en Río Negro en categoría senadores, por departamento electoral.

Si se mira el mapa los resultados electorales de este domingo dividido por departamentos en Río Negro, predomina el verde de Juntos Defendemos Río Negro, pero su triunfo se centró en poblaciones chicas, sin embargo, Fuerza Patria y La Libertad Avanza, con solo dos o tres logros departamentales cosecharon mayoría de votos y se repartieron las cinco bancas en juego en el Congreso.

Fuerza Patria que ganó en la categoría de senadores a nivel provincial con Martín Soria y Ana Marks, por escaso margen, cosechó triunfos en los departamentos Bariloche, Conesa y San Antonio Oeste en ambas categorías.

La Libertad Avanza ganó a nivel provincial en el tramo para diputados, con Aníbal Tortoriello como líder, y ese triunfo se consolidó en los departamentos General Roca (que incluye dos de las ciudades más pobladas: Roca y Cipolletti) y Avellaneda (Valle Medio).

En 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina (Viedma), El Cuy, Pichi Mahuida, Pilcaniyeu, Valcheta y Ñorquinco, los triunfos fueron para Juntos Defendemos Río Negro, pero en la sumatoria de votos la fuerza que liderada Facundo López para el Senado y Juan Pablo Muena para Diputados, quedó relegada al tercer lugar a nivel provincial.

El mapa de los resultados en Río Negro en categoría diputados, por departamento electoral.

Departamento por Departamento, los resultados

General Roca, para Diputados: 38,75% (LLA); 27,93% (Fuerza Patria); 23,75% (JDRN). Categoría Senado: 33,56% (LLA); 29,87% (Fuerza Patria); 25% (JDRN).

Bariloche, para Diputados: 33,68% (Fuerza Patria); 30,29% (LLA); 22,55% (JDRN). Categoría Senado: 33,82% (Fuerza Patria); 28,87% (LLA) y 21,41% (JDRN).

Adolfo Alsina, para Diputados: 32,49% (JDRN); 30,55% (LLA); 26,84% (Fuerza Patria). Categoría Senado: 34,73% (JDRN); 27,07% (Fuerza Patria) y 26,30% (LLA).

25 de Mayo, para Diputados: 47,69% (JDRN); 31,82% (Fuerza Patria); 14,93% (LLA). Categoría Senado: 48,51% (JDRN); 32,84% (Fuerza Patria) y 12,63& (LLA).

9 de Julio, para Diputados: 62,85% (JDRN); 27,19% (Fuerza Patria); 7,59% (LLA). Categoría Senado: 62,97% (JDRN); 28,07% (Fuerza Patria) y 6,34% (LLA).

Avellaneda, para Diputados: 32,25% (LLA); 31,42% (JDRN); 29,38% (Fuerza Patria). Categoría Senado: 32,46% (JDRN); 30,17% (Fuerza patria) y 28,53% (LLA).

El Cuy, para Diputados: 42,14% (JDRN); 29,26% (Fuerza Patria); 19,39% (LLA). Categoría Senado: 41,48% (JDRN); 29,88% (Fuerza Patria) y 19,28% (LLA).

Conesa, para Diputados: 41,38% (Fuerza Patria); 30,87% (LLA); 22,27% (JDRN). Categoría Senado: 41,70% (Fuerza Patria); 28,14% (LLA) y 24,04% (JDRN).

Pichi Mahuida, para Diputados: 32,25% (JDRN); 30,88% (LLA); 28,87% (Fuerza Patria). Categoría Senado: 33,3% (JDRN); 29,04% (Fuerza Patria) y 28,33% (LLA).

Pilcaniyeu, para Diputados: 31,21% (JDRN); 29,41% (Fuerza Patria); 28,52% (LLA). Categoría Senado: 31,08% (JDRN); 30,14% (Fuerza Patria) y 26,76% (LLA).

San Antonio, para Diputados: 30,66% (Fuerza Patria); 30,45% (LLA); 28,21 % (JDRN). Categoría Senado: 32,9% (Fuerza Patria); 30,79%% (JDRN)) y 23,5% (LLA).

Valcheta, para Diputados: 54,84% (JDRN); 26,71% (Fuerza Patria); 14,10% (LLA). Categoría Senado: 55,60% (JDRN); 27,08% (Fuerza Patria) y 12,54% (LLA).

Ñorquinco, para Diputados: 56,89% (JDRN); 28,36% (Fuerza Patria); 10,61% (LLA). Categoría Senado: 55,73% (JDRN); 29,51% (Fuerza Patria) y 10,45% (LLA).