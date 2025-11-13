El secretario de Justicia destacó el plan del Gobierno de dar «seguridad jurídica» mediante reformas claves

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, informó que el Gobierno busca darle al sector empresarial mayor «seguridad jurídica». Para ello apuntan a la aprobación de «reformas muy importantes en materia laboral, tributaria y previsional», y resaltó que los fallos de la Corte Suprema deben ser obligatorios.

El mensaje del secretario de Justicia

En medio de su declaración el funcionario opinó que lo principal es «completar las vacantes de la Justicia», sobre todo en «el fuero laboral que tanto tiene que ver con la cuestión y en el fuero comercial».

Amerio destacó: «Vamos a hacer algo que no hizo ningún otro Gobierno, que es designar a los que ganaron los concursos en el Consejo de la Magistratura, pero designando al que salió primero, segundo y tercero, no al puesto 24″. A su vez destacó que al designar a los mejores evaluados en los concursos, se va a nombrar a «a una persona que técnicamente es la mejor y que no necesitó de la fuerza política o del amiguismo para llegar al cargo y no va a quedar atrapado en eso».

«Nosotros no alteramos la labor de los jueces. El Presidente nunca ha manifestado nada en contra de la Justicia y no ha designado jueces«, subrayó.

Por otra parte, Amerio señaló que para dar «seguridad jurídica» son muy importantes «las reformas en materia laboral, tributaria y previsional que se están analizando». Tras esto, remarcó: «La previsibilidad hace que los empresarios y las pymes sepan que cuando van a ir a un juicio laboral, no importa la sala (de Cámara) que te toque, no importa el juez, los márgenes de cómo puede salir una sentencia son previsibles, con un piso y un techo donde uno puede especular con los costos» en caso de perder.

Sobre el final de su discurso, el funcionario recordó que el año pasado «la Corte Suprema sacó dos fallos en los que limitó los intereses indemnizatorios en materia laboral, y una sala de la Cámara no siguió ese criterio y volvió a modificar la sentencia. Eso es inseguridad jurídica».

Con información de Noticias Argentinas