Extranjeros sin límites: la reforma de propiedad privada que abre grietas entre La Libertad Avanza y sus aliados en el Senado

El Gobierno punta a la aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta propuesta es una de las iniciativas centrales del paquete de reformas que se presentó este 2026 y busca: reforzar el derecho de propiedad privada, limitar la capacidad del Estado para expropiar bienes y acelerar procesos de desalojo, entre otras cosas importantes.

Sin embargo hay uno de los puntos del proyecto que ya está generando tensiones entre el bloque libertario y sus aliados, una situación que podría llegar a interferir en una votación que le permita obtener el triunfo el Ejecutivo. Se trata de la falta de restricciones a los extranjeros.

Grietas en La Libertad Avanza y sus aliados

Si el oficialismo logra avanzar con la nueva ley de propiedad privada, los extranjeros ya no van a tener restricciones para comprar tierras en el país. A esto también se les suma las dudas sobre los cambios que se quieren aplicar en la ley de barrios populares. Los dos puntos están generando fricciones y abriendo nuevas grietas.

Para evitar divisiones, el oficialismo planea abocarse esta semana a la búsqueda de acuerdos con los bloques de la UCR, PRO y sectores provinciales. El objetivo es tener primero las firmas para el dictamen y luego poder aprobar la iniciativa en el recinto de sesiones.

Una fuente ligada al oficialismo, reconoció: «Por ahora no están los votos se debe seguir conversando porque hay varios bloques que quieren hacer cambios». Por este motivo, hasta este domingo no se había convocado al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General que presiden Agustín Coto y Nadia Márquez.

Desde la UCR manifestaron que se está estudiando cada capítulo y analizando los cambios que se van a proponer al proyecto. Por su parte, una aliada del Gobierno, la senadora de Chubut, Edith Terenzi, también ya expresó su críticas a la eliminación de las restricciones para extranjeros.

Terenzi, señaló al respecto: «En Chubut tenemos más de 200.000 km2 de superficie con zonas de amplio valor estratégico. Me preocupa que sin límites cuantitativos para la propiedad de los extranjeros, el gobierno provincial pierda el argumento legal de cuestionar la concentración de tierras en capitales foráneos«.

El proyecto del Gobierno modifica la ley 26.737 votada en el 2011 que puso el límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Los puntos que más incomodan de la nueva ley

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y propone varios cambios. En este caso los puntos que más incomodan a los aliados del gobierno, son:

Tierras rurales

El proyecto propone cambios de la Ley de Tierras Rurales que establece límites a la compra de tierras por parte de inversores extranjeros. En la redacción del proyecto, el ministro propuso:

Eliminar el tope del 15% del territorio

Quitar límites por nacionalidad

Suprimir el máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo

Mantener restricciones solo para Estados extranjeros y organismos públicos

Cambios en la Ley de Integración Socio Urbana

La propuesta del Gobierno busca darle un rol más activo a las provincias y los municipios. Concretamente se propone: