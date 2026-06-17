El Senado postergó la sesión y Manuel Adorni gana una semana de alivio político

El oficialismo logró desactivar, al menos por una semana, una de las principales ofensivas políticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, alcanzó un acuerdo con sectores de la oposición dialoguista para postergar hasta el próximo jueves 25 de junio la sesión de la Cámara alta en la que el kirchnerismo buscaba impulsar un pedido de interpelación y una moción de censura contra el funcionario.

El Senado posterga una semana la sesión y Manuel Adorni gana tiempo

La negociación permitió al Gobierno ganar tiempo en medio de la creciente presión sobre Adorni, aunque implicó una concesión clave. Como parte del entendimiento, el oficialismo aceptó que en la próxima sesión se aprobaría la convocatoria para que el jefe de Gabinete comparezca ante el Senado el 2 de julio, donde deberá responder preguntas vinculadas con el fuerte incremento de su patrimonio registrado durante el último año.

De concretarse la convocatoria, Adorni ya no concurrirá a la Cámara alta para presentar el tradicional informe sobre la marcha del Gobierno, tal como él mismo había anticipado el martes por la noche, sino que deberá afrontar una interpelación centrada en las dudas planteadas por la oposición sobre la evolución de sus bienes y la consistencia de sus declaraciones patrimoniales.

La situación política del funcionario se complejizó aún más este miércoles, cuando el fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación apunta a reconstruir la evolución patrimonial y los ingresos formales tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Bettina Angeletti, desde 2012. El objetivo es reconstruir la historia laboral y económica de ambos para comparar los ingresos declarados con el crecimiento de su patrimonio y determinar el origen de las inversiones consignadas en sus declaraciones juradas.

Con la sesión postergada, el oficialismo consiguió aliviar temporalmente la presión parlamentaria sobre Adorni. Sin embargo, si el acuerdo político se mantiene, el funcionario deberá presentarse el próximo 2 de julio ante el Senado para responder las preguntas de los legisladores, en un escenario marcado también por el avance de la investigación judicial sobre su patrimonio.