El juez del caso Adorni y el ministro de Justicia, juntos en París en medio de su disputa por la Procuración General

En el marco del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se desarrolla esta semana en París (Francia), el escenario europeo se convirtió en el epicentro de un sugestivo encuentro político. Allí, se mostraron juntos por primera vez el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo, el magistrado que actualmente instruye la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Si bien los funcionarios llegaron al viejo continente en vuelos diferentes, ambos se alojaron en el mismo lujoso hotel parisino, según detalló Clarín.

La relación de confianza entre el juez y la cúpula del Ministerio de Justicia tiene raíces profundas que nacen en las entrañas de Comodoro Py. De hecho, el propio Mahiques y su segundo, el viceministro Santiago Viola, se conocieron justamente en el despacho del juzgado federal que lidera Lijo.

Foto: Gentileza Clarín.

La pulseada por los pliegos y la Procuración

El encuentro en París coincide con un momento de euforia para la cartera de Justicia impulsado por la racha positiva tras lograr la aprobación de 70 pliegos judiciales en el Senado. Tras esta hazaña, el ministro Mahiques busca ahora acelerar a fondo la negociación política para completar los cinco miembros de la Corte Suprema.

La paradoja de esta cumbre europea radica en que Lijo, cuyo pliego para integrar el máximo tribunal finalmente se cayó, es quien hoy tiene en sus manos el futuro judicial del principal funcionario de Javier Milei.

A este complejo tablero de intereses cruzados se le suma un factor que genera enormes suspicacias en los tribunales federales: tanto el juez Lijo como el ministro Mahiques compiten de manera directa por el mismo cargo estratégico, ya que ambos aspiran a convertirse en el próximo procurador general de la Nación, el jefe supremo de todos los fiscales del país.

Más allá del ineludible trasfondo político, la delegación argentina mantuvo una estricta agenda institucional. Desde París informaron oficialmente sobre el saldo de las reuniones: “Abordaron distintos desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la importancia de promover una mayor coordinación entre los distintos actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera”.

En el mismo sentido, los voceros oficiales destacaron la inclusión de representantes del Poder Judicial dentro de la comitiva que viajó a Francia, y resaltaron puntualmente “el valor que pueden aportar jueces y funcionarios judiciales para fortalecer la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a estas amenazas”.

Por su parte, Mahiques remarcó que las políticas impulsadas por su ministerio y el plan de trabajo que ejecuta la Unidad de Información Financiera (UIF) se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima Presidencia del organismo. En esa línea, el ministro reafirmó el “compromiso” de la Argentina para robustecer los esquemas de prevención y persecución, sumado a la profundización de la cooperación internacional y la articulación interinstitucional.

Finalmente, la comitiva nacional concretó una reunión con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, quien felicitó al país por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024.

Asimismo, la titular del organismo destacó “la activa participación de la delegación argentina en el plenario y en los distintos grupos de trabajo, así como el compromiso demostrado en la implementación de las acciones derivadas del proceso”.