El Senado vuelve a reunirse en Labor Parlamentaria para evaluar el futuro de la interpelación a Manuel Adorni

Este martes se realizará una nueva reunión de Labor Parlamentaria en el Senado. Según la convocatoria realizada por la senadora oficialista Patricia Bullrich, se hará con el objetivo de volver a discutir el orden y términos de la sesión del próximo jueves.

Nueva Labor Parlamentaria

El tema principal, que genera incomodidad en el Gobierno, es evaluar cómo se encarará una potencial activación de un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De esta manera, los líderes de las diferentes bancas, volverá a verse las caras en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien comandará el encuentro junto a otras autoridades del Cuerpo.

La semana pasada, Mayans y Patricia Bullrich, habían acordado que el proyecto contra Adorni no necesitaba dictamen y que, por lo tanto, no requería ser aprobado con dos tercios. Pero la Casa Rosada enfureció con esa interpretación reglamentaria y la presidenta del bloque libertario ahora intentará volver sobre sus pasos y exigir mayoría especial.

Mayans entró en cólera y sostiene que tanto el PRO como la UCR avalaron la primera interpretación. Según esta lectura, la moción de censura es un “artículo operativo” de la Constitución Nacional (el 101) y por ende no necesitaría seguir el trámite de una ley. Para saldar la discusión, Bullrich impulsó la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este martes a las 18.

Por si no bastara con todos los frentes abiertos, Adorni citó a los senadores de La Libertad Avanza a la Casa Rosada para descomprimir tensiones, pero algunos no quieren asistir a la convocatoria y otros adujeron compromisos previos, como Luis Juez. El cordobés dijo tener una audiencia judicial en la provincia, aunque es uno de los senadores incómodos con la situación del jefe de Gabinete.

Con información de Infobae

Críticas desde el peronismo y pedido para la salida de Manuel Adorni

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, aseguró que el oficialismo busca modificar el escenario legislativo para impedir una eventual salida de Adorni como jefe de Gabinete y denunció que varios bloques habrían cambiado su postura tras una reunión con Karina Milei. L

Mayans sostuvo que Adorni “no puede estar cinco minutos más” en el cargo y reclamó que avance el mecanismo constitucional para su desplazamiento, luego de las críticas por la consultoría vinculada a la esposa del funcionario y su presunta relación con contratos del Estado.