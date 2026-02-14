El silencio como estrategia: el plan de la Libertad Avanza para sorprender en Chubut 

El gobierno y distintos sectores políticos y sociales de Chubut sintieron el fuerte cimbronazo de la denuncia de un sindicalista sobre un ofrecimiento de dinero, de parte de un empresario de la pesca, para generar caos y que las clases no comiencen. Las aguas caían turbias y como un reguero de prácticas rancias, haciendo realidad aquella vieja frase del diccionario lunfardo respecto a que «la coima es parte del ser nacional. Nos define como país mucho más que el tango».

Tuvo repercusión más allá de los límites de la Patagonia y generó comentarios y reacciones de más colores de los que pudiera soñar un arco iris para nacer de nuevo. Esa parte de la política y la sociedad cambió por algunos días sus movimientos mundanos habituales para sumergirse en una dialéctica de reprobación esperada, de condenas anticipadas y recorridas mediáticas sin límite.

Pero hubo otra parte que no cambió sus hábitos. Siguió con su política de silencio en la estrategia de no decir palabras que no puedan mejorarlo. La Libertad Avanza de Chubut hizo lo que siempre hizo desde su nacimiento inesperado: calló. Aunque continuó avanzando hacia un futuro que pueda dar la misma sorpresa que dio en octubre pasado cuando una joven e ignota dirigente, cuya única exposición pública era estar detrás del mostrador de la ANSES de Comodoro Rivadavia, ganó las elecciones de medio término.

Dejó para los puestos más relegados al aparato estatal que terminó tercero y a la intención nacional y popular del justicialismo que debió conformarse con el subcampeonato, aunque le sirviera para el festejo de haber logrado una banca.

Maira Frías dio la sorpresa, la misma que pretende dar el actual diputado Karinista César Treffinger y quedarse con la gobernación en el 2027. Para ello, su silencio es clave hacia afuera pero no hacia adentro. Según pudo confirmar diario RÍO NEGRO, Treffinger recorre la provincia de punta a punta, quizá aprovechando las sombras de la noche o el descuido de sus rivales políticos que durante mucho tiempo no lo tuvieron en el radar.

Tiene “punteros” en las principales ciudades de la provincia. Algunos, que cruzaron de vereda sin ponerse colorados y lo blanquearon como el caso de radicales de Trelew que trabajaron para los comicios de octubre en favor de los libertarios.

Varios asados que se repiten cada quince días en Rawson y tienen como partícipes a ex “armadores” del PJ y a relevantes figuras del radicalismo, algunas ocupando cargos públicos. “Es que se viene otro país, otra era. Quien no quiera verlo, deberá sacarse la venda de los ojos”, confió a este diario un dirigente del PJ que suele no mostrarse demasiado pero que conoce a la perfección eso del armado político.

Treffinger no habla con la prensa de manera pública, pero si optó hacerlo por lo bajo en esta nueva etapa que inicia en su ambicioso camino hacia la gobernación. Cuando le dicen que la única manera de llegar es “colgado del saco de (Javier) Milei” responde con sonrisa de trapecista y dice su característico “y quien no”.

Así como construyó con muy pocas palabras la escalera que hizo trepar a Frías a las gradas del Congreso Nacional, se esmera ahora en aplicar la misma estrategia. Ir hacia el lado opuesto al que todos van. Opinar poco y nada y responder con el escueto “y quién no” cuando le caen aseveraciones tales como “todos le hacen caso a Karina (Milei) o “quiere llegar a ser gobernador”, entre otras cosas.

Y sostiene a rajatablas: “el silencio es parte muy importante de una conversación y de todo lo que nos rodea”.

Hoy en Chubut, dos puntas tienen el mismo camino. Hay que ver en cuál de las dos, alguien aguarda.