Escándalo en Chubut: por una denuncia de coima desarticulan un intento de impedir el inicio de clases

El ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi, profundizó este jueves la postura del Ejecutivo provincial frente a la investigación por el presunto intento de coima al secretario general de ATE Trelew, José Severiche. El funcionario confirmó que el gobernador Ignacio Torres decidió que la Provincia se presente como querellante en la causa. Y agregó: “está muy enojado, está en llamas”.

Parodi agregó que “hemos tomado con mucha preocupación y con mucha indignación. Esto no es contra un gobernador o contra un gobierno, es un intento de desestabilizar y de atacar un derecho fundamental como es el acceso a la educación”, afirmó Eraso Parodi. Y agregó: “Después de tantos años sin clases, que alguien intente poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo es algo gravísimo”.

Este miércoles, un exfuncionario provincial que carga con una condena por corrupción durante el gobierno de exgobernador ya fallecido Mario Das Neves y que se encuentra en revisión en la Corte Suprema, fue allanado en busca de pruebas tras la denuncia del dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) José Severiche quien dijo que le ofrecieron plata para “pudrir” el comienzo lectivo en la provincia el próximo 23 de febrero. Severiche tiene como afiliados a ATE a los porteros de los establecimientos escolares.

Severiche realizó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que conduce Julieta Gamarra. Durante el allanamiento, que incluyó la detención de la camioneta donde se trasladaba el exfuncionario, en plena ruta 25 en el ingreso a la ciudad de Trelew, se secuestraron dos celulares y otros elementos electrónicos que serán peritados por la justicia.

El ministro Parodi sostuvo que, para el Ejecutivo, el exfuncionario investigado habría actuado como ejecutor y no como instigador. “No somos ingenuos. Creemos que fue quien tuvo la conversación, pero no quien promovió esta maniobra. La investigación tiene que ir hasta el fondo porque esto no termina en él”, expresó, al tiempo que vinculó el episodio con el conflicto por la actualización del canon pesquero.

En ese sentido, fue contundente: “No tenemos dudas de que esta acción proviene de un sector del empresariado pesquero. Durante muchos años hicieron y deshicieron, poniendo al Estado de rodillas. Cuando se encuentran con un gobierno que pone límites, buscan desestabilizar”. También recordó que la actualización de un canon( que después quedó en la nada ante la amenaza de un paro en la temporada del langostino) generó tensiones y movilizaciones en las últimas semanas.

Eraso Parodi confirmó que la Provincia avanzará como querellante para impulsar la investigación. “El gobernador quiere que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Las partes querellantes pueden instar medidas y acompañar el proceso para que se conozca toda la verdad”, señaló. Además, remarcó que el Gobierno no mantuvo contactos recientes con Severiche, ya que la denuncia ya fue formalizada ante la Fiscalía.

Finalmente, el ministro reconoció el malestar del mandatario provincial. “El gobernador está enojado. Se hizo un enorme esfuerzo presupuestario para garantizar el inicio de clases, invertir en infraestructura y recomponer salarios. Que se intente afectar eso de manera tan burda y miserable enoja a cualquiera”, reafirmando que la Provincia “no se va a arrodillar ante intereses sectoriales”.