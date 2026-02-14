Video | ¡Histórico! Una ballena azul fue vista por primera vez en Chubut: así fue la aparición del animal más grande del mundo

Histórico. Por primera vez una ballena azul fue vista y documentada en aguas del Parque Provincial Patagonia Azul, en la costa de Chubut. El emocionante registro se tomó este viernes durante una campaña de monitoreo científico en el Atlántico sur.

El avistaje se produjo mientras un equipo realizaba tareas de fotoidentificación de ballenas jorobadas y sei en el área protegida.

Avistaje de ballena azul en Chubut durante monitoreo científico

La campaña estuvo a cargo de la Fundación Rewilding Argentina y fue encabezada por el biólogo Tomás Tamagno, según informó el diario La Jornada. El equipo detectó una silueta de tamaño inusual y, tras el registro fotográfico, confirmó que se trataba de una ballena azul.

Según los investigadores, el ejemplar correspondería a la subespecie antártica y luego del avistaje se desplazó hacia mar abierto. El registro quedó documentado como el primero de esta especie en aguas de la provincia.

La ballena azul puede alcanzar treinta metros de longitud y hasta 140 toneladas de peso. La especie está catalogada “en peligro” debido a la reducción de sus poblaciones por la caza del siglo XX.

Para los científicos, el hallazgo reafirma la importancia de las áreas marinas protegidas patagónicas y abre nuevas líneas de estudio sobre la posible presencia más frecuente de la especie en el Mar Argentino.