Convocatoria vigente para completar la Ciudad Judicial de Cipolletti: se reciben ofertas hasta la apertura de sobres

La Ciudad Judicial de Cipolletti, obra prioritaria contemplada en el Presupuesto 2026 del Poder Judicial, mantiene vigente su convocatoria a licitación pública para completar los trabajos restantes, con un avance actual cercano al 70 por ciento. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta antes de la apertura de sobres, previsto para el 22 de diciembre de 2025 en la Administración General de Viedma.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantiene abierta la convocatoria a licitación pública para finalizar la Ciudad Judicial de Cipolletti, cuya conclusión permitirá consolidar sedes propias en la región.

El llamado contempla la ejecución de los trabajos pendientes para la terminación integral del edificio. Incluye terminaciones interiores y obras complementarias en el entorno urbano inmediato, como veredas, cerramientos perimetrales, parquización, adecuación del estacionamiento e incorporación de instalaciones y mobiliario necesarios para el funcionamiento definitivo.

Cómo es la obra de la Ciudad Judicial en Cipolletti: los detalles y el avance

La Ciudad Judicial se desarrolla en planta baja, dos pisos superiores y subsuelo, con una superficie cubierta superior a 11.000 m². Entre las tareas previstas se encuentran cielorrasos, colocación de artefactos, finalización de pisos y revestimientos, carpinterías y obras de fachada. El plazo de ejecución quedó fijado en 540 días corridos bajo el sistema de ajuste alzado, conforme a la Ley J N.º 286 de Obras Públicas.

La continuidad de esta obra figura como prioritaria dentro del proyecto de Presupuesto 2026 remitido por el Superior Tribunal de Justicia. El plan de infraestructura incluido para el próximo ejercicio orientó los recursos a consolidar sedes judiciales propias y responder a la demanda edilicia de la provincia, con Cipolletti como uno de los ejes centrales.

Los pliegos y toda la documentación técnica pueden consultarse y adquirirse en formato digital y físico en el sitio institucional del Poder Judicial, sección Obra Pública.