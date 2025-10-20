El sucesor del MAS en Bolivia: Rodrigo Paz asume con un plan de reformas y fuertes críticas al gobierno anterior

El sucesor del MAS en Bolivia se impuso con más del 54% de los votos. (Foto: gentileza)

El economista Rodrigo Paz Pereira fue elegido presidente de Bolivia este domingo 19 de octubre, poniendo fin a dos décadas de hegemonía política del Movimiento al Socialismo (MAS). Con más del 54% de los votos, se impuso en el balotaje sobre el expresidente Jorge Quiroga Ramírez, marcando un giro a la derecha en el país.

Según un informe de la agencia Noticias Argentinas (NA), Paz Pereira, de 58 años, es hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora y cuenta con una extensa carrera política. Antes de llegar a la presidencia, se desempeñó como diputado, alcalde de la ciudad de Tarija entre 2015 y 2020, y senador por la alianza Comunidad Ciudadana desde 2020.

El nuevo mandatario, que se presentó a las elecciones a través del Partido Demócrata Cristiano (PDC), asumirá el poder en un contexto de crisis económica, con escasez de dólares y combustibles. Su principal promesa de campaña es la implementación de un nuevo modelo económico.

Un plan de «capitalismo para todos»

El programa de gobierno de Rodrigo Paz, denominado «capitalismo para todos», propone una serie de reformas estructurales para abrir el país a las inversiones privadas. Según el documento oficial, los ejes centrales incluyen fuertes recortes del gasto público, la liberalización total de las exportaciones y la formalización de la economía.

Entre las medidas detalladas se encuentran el congelamiento de las actividades de empresas públicas deficitarias y una reasignación de recursos hacia los gobiernos subnacionales. Además, el plan contempla una reforma del sistema judicial y cambios en la Constitución para atraer capitales externos.

Duras críticas a la gestión de Arce

Durante la campaña electoral, Paz Pereira mantuvo un tono muy crítico hacia su predecesor, Luis Arce. En sus discursos, lo calificó de «incompetente» y «fracasado», responsabilizándolo por la crisis económica y la falta de combustibles.

En su cierre de campaña en Cochabamba, el entonces candidato amenazó con auditar la gestión saliente. «Hay quienes viven de la política y quienes hacemos servicio público. He competido y vencido al Movimiento al Socialismo en cinco elecciones», señaló en esa oportunidad. Tras su victoria, Paz prometió «volver a abrir Bolivia al mundo» y trabajar con todos los sectores para generar gobernabilidad.

