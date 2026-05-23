El FMI advirtió que el índice oficial de inflación está desactualizado y pidió una nueva ley para el INDEC

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco sobre las estadísticas públicas argentinas y advirtió que la metodología utilizada actualmente para medir la inflación está desactualizada y ya no representa adecuadamente el consumo de los hogares. Además, pidió modernizar el marco institucional del INDEC mediante una nueva ley.

La observación fue incluida en el staff report publicado tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. Allí, el organismo señaló que “la prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo”.

El informe también remarcó limitaciones en otras estadísticas económicas, como las cuentas nacionales y los datos del sector externo. Según el FMI, el año base utilizado para medir actividad económica quedó obsoleto y existe demora en la disponibilidad de información vinculada al ingreso y salida de divisas.

El planteo del organismo internacional se conoce luego de que el Gobierno nacional decidiera frenar a comienzos de 2025 la publicación de un nuevo índice de precios al consumidor que ya se encontraba técnicamente terminado. La medida derivó en la salida del entonces director del INDEC, Marco Lavagna, quien fue reemplazado por Pedro Lines.

De acuerdo con el reporte, en Argentina se comprometieron a publicar un nuevo IPC “una vez que el proceso de desinflación esté firmemente consolidado”. Sin embargo, el Ministerio de Economía todavía no fijó una fecha concreta para implementar la nueva canasta de consumo.

El documento también destacó que el FMI continuará brindando asistencia técnica al INDEC para fortalecer el sistema estadístico argentino y adecuarlo a estándares internacionales.

En paralelo, trabajadores de ATE-INDEC cuestionaron la demora en la actualización metodológica y señalaron que el actual índice se basa en patrones de consumo que ya no reflejan la realidad económica del país.

“El propio FMI está señalando las deficiencias metodológicas e institucionales del INDEC, lo que demuestra la gravedad de seguir postergando la actualización del IPC”, sostuvo Raúl Llaneza, delegado gremial del organismo estadístico.

Además, desde el sindicato remarcaron que las recomendaciones internacionales indican que las canastas de consumo deberían actualizarse cada cinco años y recordaron que en la Argentina las encuestas de gastos de hogares suelen realizarse aproximadamente cada diez años.

Con información de LN.