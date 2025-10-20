Rodrigo Paz Pereira fue confirmado como el nuevo presidente de Bolivia, tras obtener una ventaja irreversible en el balotaje presidencial. El presidente de Argentina, Javier Milei, saludó su elección con un mensaje en la red social X, donde celebró el resultado como un «punto de inflexión» y el fin de un ciclo político en el país vecino.

Con más del 97 por ciento de las actas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ratificó la tendencia que otorga a Paz Pereira el 54,5% de los votos computados, confirmando su victoria.

«Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, escribió Milei en su publicación.

En su mensaje, el jefe de Estado argentino destacó que Bolivia «va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado».

Esta declaración aludió de manera directa a los últimos 20 años de gobiernos que, según Milei, se alinearon con el «socialismo del siglo XXI». El mandatario argentino calificó el día como «histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región», y cerró su mensaje con la frase: “¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

El economista y senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consolidó este domingo como el nuevo presidente electo de Bolivia, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial con el 54,55% de los votos, según el recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ya computó el 97,6% de las actas.

Su victoria marca el fin de dos décadas de hegemonía de la izquierda y el inicio de una nueva etapa política en el país sudamericano. De tendencia liberal moderada, Paz lideró la fórmula del Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto a Edmand Lara, y logró una diferencia de nueve puntos sobre el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, de la alianza Libre, quien obtuvo el 45,44%.

La jornada electoral, calificada por el TSE como «tranquila y normal», se desarrolló sin incidentes mayores y con una participación ciudadana alta.