MasterChef Celebrity volvió a imponerse en la batalla por el rating este martes 24 de noviembre, en una gala de eliminación que terminó con la salida de Luciana Geuna del certamen gastronómico de Telefe.

Según informó La Nación, el programa conducido por Wanda Nara alcanzó un pico de 12,3 puntos de rating durante una noche marcada por la exigencia del jurado, la tensión entre los participantes y la emotiva despedida de la periodista.

Rating TV: cuánto midió MasterChef Celebrity y cómo le fue a la competencia

El reality gastronómico volvió a posicionarse como líder de su franja horaria, con una importante ventaja sobre su principal competidor, Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka por eltrece.

De acuerdo con las mediciones difundidas por Radio Mitre, a las 22.24 los números de la televisión abierta se distribuyeron de la siguiente manera:

MasterChef Celebrity (Telefe): 10,9 puntos.

10,9 puntos. Es mi sueño (eltrece): 5,2 puntos.

5,2 puntos. Bienvenidos a ganar (elnueve): 1,7 puntos.

1,7 puntos. BTV (América TV): 1 punto.

Con el correr de la noche, el certamen gastronómico incrementó su audiencia hasta alcanzar los 12,3 puntos, mientras que el programa de Guido Kaczka registró un máximo de 7,2 puntos durante su emisión.

Por su parte, Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, alcanzó un pico de 5 puntos.

Por qué Luciana Geuna quedó eliminada de MasterChef Celebrity

En esta oportunidad, los participantes debieron elaborar una preparación libre utilizando como ingrediente obligatorio un fondo oscuro de carne, una base gastronómica que requiere un prolongado proceso de cocción.

Luciana Geuna apostó por un risotto de hongos acompañado de ojo de bife. Sin embargo, los problemas de cocción y las observaciones del jurado la dejaron entre las participantes con menor desempeño.

En la definición final, la periodista quedó enfrentada a Julieta Poggio, quien consiguió asegurar su continuidad en el certamen.

Geuna se despidió entre lágrimas y agradeció la posibilidad de haber formado parte del reality, mientras que Damián Betular la alentó a prepararse para una eventual segunda oportunidad en el repechaje.

MasterChef Celebrity mantiene su liderazgo en la televisión argentina

Pese a que los niveles de audiencia fluctúan durante la semana, el reality de Telefe continúa siendo uno de los grandes protagonistas del horario central.

Con la salida de Luciana Geuna y una competencia cada vez más exigente, MasterChef Celebrity ingresa en una nueva etapa, en la que los participantes deberán demostrar sus habilidades gastronómicas para mantenerse en carrera.

MasterChef Celebrity volvió a imponerse en la batalla por el rating este martes 24 de noviembre, en una gala de eliminación que terminó con la salida de Luciana Geuna del certamen gastronómico de Telefe.

Según informó La Nación, el programa conducido por Wanda Nara alcanzó un pico de 12,3 puntos de rating durante una noche marcada por la exigencia del jurado, la tensión entre los participantes y la emotiva despedida de la periodista.

Rating TV: cuánto midió MasterChef Celebrity y cómo le fue a la competencia

El reality gastronómico volvió a posicionarse como líder de su franja horaria, con una importante ventaja sobre su principal competidor, Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka por eltrece.

De acuerdo con las mediciones difundidas por Radio Mitre, a las 22.24 los números de la televisión abierta se distribuyeron de la siguiente manera:

MasterChef Celebrity (Telefe): 10,9 puntos.

10,9 puntos. Es mi sueño (eltrece): 5,2 puntos.

5,2 puntos. Bienvenidos a ganar (elnueve): 1,7 puntos.

1,7 puntos. BTV (América TV): 1 punto.

Con el correr de la noche, el certamen gastronómico incrementó su audiencia hasta alcanzar los 12,3 puntos, mientras que el programa de Guido Kaczka registró un máximo de 7,2 puntos durante su emisión.

Por su parte, Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, alcanzó un pico de 5 puntos.

Por qué Luciana Geuna quedó eliminada de MasterChef Celebrity

En esta oportunidad, los participantes debieron elaborar una preparación libre utilizando como ingrediente obligatorio un fondo oscuro de carne, una base gastronómica que requiere un prolongado proceso de cocción.

Luciana Geuna apostó por un risotto de hongos acompañado de ojo de bife. Sin embargo, los problemas de cocción y las observaciones del jurado la dejaron entre las participantes con menor desempeño.

En la definición final, la periodista quedó enfrentada a Julieta Poggio, quien consiguió asegurar su continuidad en el certamen.

Geuna se despidió entre lágrimas y agradeció la posibilidad de haber formado parte del reality, mientras que Damián Betular la alentó a prepararse para una eventual segunda oportunidad en el repechaje.

MasterChef Celebrity mantiene su liderazgo en la televisión argentina

Pese a que los niveles de audiencia fluctúan durante la semana, el reality de Telefe continúa siendo uno de los grandes protagonistas del horario central.

Con la salida de Luciana Geuna y una competencia cada vez más exigente, MasterChef Celebrity ingresa en una nueva etapa, en la que los participantes deberán demostrar sus habilidades gastronómicas para mantenerse en carrera.