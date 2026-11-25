La ofensiva opositora para promover un juicio político contra cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) terminó sin avanzar siquiera hacia el análisis de las denuncias. La Comisión Acusadora de la Legislatura resolvió este miércoles su rechazo por cuestiones formales, puntualmente porque la denuncia, presentada por diez legisladores opositores, no tuvo el requisito legal de su ratificación.

El archivo se apoyó en una cuestión de procedimiento. El artículo 6 de la Ley B 4340 establece que los denunciantes deben ratificar su denuncia dentro de un plazo de cinco días y, según el dictamen, las notificaciones fueron cursadas a todos los firmantes y los plazos vencieron entre el 5 y el 6 de noviembre, sin que ninguno se presentara a cumplir con esa exigencia.

Con ese incumplimiento, la Comisión consideró configurada la causal legal para cerrar el expediente. El dictamen fue firmado por Lucas Pica, Facundo López y Andrea Escudero, de JSRN, María Laura Frei, del PRO, y Ariel Bernatene, de la UCR.

En la reunión, los legisladores denunciantes presentes -José Luis Berros, Luciano Delgado Sempé, Patricia Mac Kidd, Santiago Ibarrolaza, Daniel Sanguinetti y Claudio Doctorovich- se mostraron sorprendidos y criticaron la decisión de la mayoría.

Los cuestionamientos recaían en los miembros del STJ, Liliana Piccinini, María Cecilia Criado, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci, como también, en el juez Adrián Zimmerman.

El pedido había sido presentado en octubre por legisladores de los bloques Vamos con Todos (Berros, Delgado Sempé, Magdalena Odarda, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao) y de Cambia Río Negro (Mc Kidd, Ibarrolaza, Doctorovich, Sanguinetti y Gabriela Picotti).

La denuncia había planteado un presunto patrón de actuaciones judiciales, consistente en una posible utilización de los procesos penales para perjudicar a determinados dirigentes políticos, y cuestionaron la independencia del Poder Judicial frente al gobierno provincial.

El legislador Santiago Ibarrolaza (Cambia Río Negro) cuestionó el rechazo y adelantó la presentación de denuncias. Foto: Marcelo Ochoa.

El principal eje fue la intervención del STJ en la causa de Techo Digno del exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso. Los legisladores cuestionaron que el máximo tribunal anulara la resolución que había confirmado su absolución por peculado y ordenara revisar si los hechos podían encuadrarse como malversación de caudales públicos.

La Comisión Acusadora no evaluó la consistencia de las acusaciones ni el eventual desempeño irregular de los magistrados. Expresamente sostuvo que, ante la falta de ratificación, no resultaba necesario ingresar en el análisis sustancial de los hechos denunciados.

Pero ninguna de esas acusaciones llegó a ser examinada por la Comisión Acusadora. El expediente quedó cerrado por la falta de ratificación de sus propios impulsores, una exigencia formal que la Ley B 4340 establece como condición para continuar con el procedimiento.

El desenlace deja una particularidad política e institucional: el pedido de juicio político contra la máxima autoridad judicial de Río Negro no fue rechazado después de una evaluación de los hechos ni de un pronunciamiento sobre la conducta de sus integrantes. Se archivó porque los diez legisladores que lo promovieron no ratificaron la denuncia en el plazo previsto por la legislación.