Neuquén avanza con una compra millonaria para causas de microtráfico

Con la nueva tecnología se puede determinar el grado de pureza de la droga. Además permite su trazabilidad.

El próximo martes abrirán los sobres con las ofertas para la adquisición de espectómetro y cromatógrafos destinados al Laboratorio Toxicológico del Poder Judicial de Neuquén. Se trata de sofisticadas herramientas que serán incorporadas al combate contra el microtráfico en la provincia.

El monto estimado para la contratación es de 490 millones de pesos. De acuerdo con el pliego de la licitación, «las ofertas deberán ser realizadas en moneda dólar estadounidense«.

La compra «se concretará en moneda nacional efectuándose la conversión respectiva al día anterior del efectivo pago, según la cotización determinada para esa moneda por el Banco Nación Argentina tipo de cambio vendedor (mercado de divisas)».

Al cambio de hoy, representan 337.931 dólares. La comisión de preadjudicación emitirá su dictamen el 17 de octubre.

El dinero para comprar este equipamiento lo aportaron el Poder Ejecutivo provincial y Municipal y los administra el Poder Judicial. Los detalles se desconocen porque el Tribunal Superior de Justicia discontinuó la publicación de todos sus acuerdos en la web oficial, por ejemplo los extraordinarios N° 6466 y 6467 mediante los cuales aceptó los fondos.

Gestiones ante Nación y empresas

Cuando la provincia tomó la decisión de asumir la competencia en narcomenudeo, diario RÍO NEGRO informó que se estaban realizando gestiones para que el gobierno nacional destine partidas para la compra del cromatógrafo. Se especuló también que algunas empresas podrían hacer su aporte, por el compromiso de responsabilidad social empresaria.

En junio pasado, el Ministerio Público Fiscal firmó con Gendarmería Nacional «un convenio provisorio, hasta que la provincia ponga en funcionamiento su laboratorio propio», según informó el fiscal general José Gerez. «Hasta que eso ocurra, acordamos que colaborarán con nosotros mediante el uso de los cromatógrafos con los que cuenta».

Señaló que cromatógrafo «es una herramienta que se utiliza para determinar si la sustancia secuestrada es un estupefaciente, y la composición de la droga».