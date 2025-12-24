Un organismo público de Neuquén sale a cubrir vacantes con un concurso: los perfiles que se buscan

Un organismo público de Neuquén anunció el lanzamiento de un concurso destinado a cubrir vacantes en niveles iniciales de su organigrama.

Se trata de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), entidad que estuvo conducida hasta hace unas semanas por la actual ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y ahora está en búsqueda de perfiles profesionales, técnicos y administrativos para el personal.

De acuerdo a la información oficial, el objetivo del concurso es «fortalecer la estructura técnica, profesional y administrativa» del organismo.

Concurso en un organismo público de Neuquén: requisitos, inscripciones y plazos

El concurso requiere de distintos niveles de formación, con variaciones según el puesto, e incluye cargos en las direcciones provinciales administrativa, contable, financiera, ejecución de obras, planificación, obras viales y auditoría y fiscalización.

Desde el Gobierno, en una misiva difundida este miércoles, indicaron que el proceso se dividirá en etapas, desde la inscripción y la revisación de los requisitos y la documentación hasta el momento de la evaluación que se hará con un examen y una entrevista, además de la posterior confección del orden de mérito.

Aquellos que se postulen, además cumplir con los requisitos de edad, formación y condiciones establecidas por la normativa vigente, tendrán que presentar la totalidad de la documentación exigida en un único archivo digital.

La inscripciones estarán abiertas desde el 19 de enero hasta el 23 del mismo mes y se podrán realizar a través de un formulario.

Respecto a los niveles de formación, algunos cargos exigen títulos secundarios, terciarios y también universitarios, como abogado, arquitecto, ingeniero civil, ingeniero vial y contador público.