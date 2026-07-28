El vicepresidente de Brasil acusó a Milei de perjudicar a la Argentina y crece la tensión con Lula

Geraldo Alckmin, se refirió a los dichos de Javier Milei contra Lula Da Silva.

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó este martes un nuevo capítulo. El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por sus declaraciones contra Luiz Inácio Lula da Silva y aseguró que su actitud «perjudica a la Argentina».

Alckmin se pronunció durante un encuentro entre empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, donde lamentó la intervención del mandatario argentino en la política interna de Brasil.

«Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país», afirmó.

«Una actitud absolutamente grosera»

El vicepresidente sostuvo que Milei incurrió en una intromisión en asuntos internos al participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

«Un presidente no debe involucrarse en la elección de otro país y, además de ser una intromisión en asuntos internos de Brasil, lo hace de manera grosera, absolutamente grosera», señaló.

Alckmin también recordó la importancia de la relación económica entre ambos países.

«Brasil es el mayor comprador de Argentina. El mayor socio comercial de Argentina es Brasil», remarcó.



La escalada diplomática

Las declaraciones se producen pocos días después de la visita de Milei a San Pablo, donde participó del acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.

Durante ese discurso, el presidente argentino calificó a Lula de «ladrón», «presidiario» y «basura socialista», además de llamar «basura calva» al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Las expresiones provocaron una rápida reacción del gobierno brasileño.

Las respuestas de Brasil

El propio Lula respondió por primera vez al conflicto con una frase que buscó minimizar a su par argentino. Consultado por periodistas sobre Milei, respondió:

«¿Quién es ese tipo?»

En tanto, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, fue más duro y calificó a Milei de «payaso». Además, comparó la situación económica de ambos países al sostener que Argentina registra un riesgo país, un nivel de deuda pública y una inflación superiores a los de Brasil.

Gestiones diplomáticas

Tras el conflicto, el gobierno brasileño convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, mientras que llamó a consulta a su representante en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien regresó a Brasil.

El primer contacto diplomático tras la escalada se produjo el lunes por la noche, cuando Raimondi mantuvo una reunión de unos 40 minutos con el canciller brasileño Mauro Vieira en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty. Según trascendió, el encuentro concluyó sin avances concretos para descomprimir la tensión entre ambos gobiernos.