Un hospital de Chubut se quedó sin luz y los cirujanos continuaron una operación alumbrándose con sus celulares

Cirujanos del hospital zona de Esquel debieron finalizar dos intervenciones quirúrgicas utilizando únicamente la luz de sus teléfonos celulares debido que el equipo de emergencia eléctrico del nosocomio falló cuando hubo un corte generalizado en esta ciudad de la cordillera de Chubut. “El escenario fue crítico”, dijeron los profesionales quienes anticiparon realizar una denuncia para que se investigue el hecho.

Es así que, tras el episodio, el equipo médico en pleno presentó una denuncia formal dirigida a las autoridades del nosocomio, donde calificaron lo sucedido como un «hecho de extrema gravedad que comprometió seriamente la seguridad de los pacientes y del equipo de salud».

Informaciones publicadas por medios locales aseguran que al momento del apagón se estaban desarrollando dos intervenciones quirúrgicas. La falla en el suministro provocó la caída inmediata de la ventilación mecánica anestésica —vital para mantener con vida a los pacientes anestesiados— y la pérdida de los monitores multiparamétricos, impidiendo el control continuo de los signos vitales. Asimismo, quedaron fuera de servicio las torres de laparoscopía y los sistemas de aspiración.

A la gravedad del cuadro se sumó que el sistema de energía de respaldo no ingresó de manera automática, sino que requirió una improvisada intervención manual que consistió en «puentear» una llave térmica mediante un cable.

Resulta evidente que un sistema de respaldo que requiere una intervención manual en plena emergencia no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigibles para un establecimiento sanitario», enfatizaron los médicos en el escrito, tildando la necesidad de terminar cirugías a oscuras como «absolutamente inadmisible e incompatible con una práctica médica segura», según publica el sitio EQS.

Además, y debido a que el Servicio de Cirugía declara formalmente que no están dadas las condiciones de seguridad mínimas para realizar operaciones de urgencia o programadas, los profesionales solicitan que se administren con urgencia los medios necesarios para derivar a los pacientes a un establecimiento asistencial adecuado hasta que se solucione de forma definitiva la precaria situación técnica y edilicia del hospital.

Hernán Navarro Marañón, cirujano general del centro médico, brindó detalles de lo ocurrido durante la mañana del lunes. Al momento de la interrupción del suministro eléctrico se estaban realizando dos cirugías en simultáneo. «Se cortó la luz y no hubo respuesta del equipo motor. Estuvimos más de 20 minutos esperando que vuelva», dijo el profesional.

La falta de energía de respaldo automática paralizó de inmediato el equipamiento biomédico clave que no posee baterías autónomas, como las torres de laparoscopía, los electrobisturíes y el Arco en C. Sin embargo, la situación más crítica la afrontó el área de anestesiología.

«En una de las mesas de anestesia, al paciente hubo que ‘bolsearlo’. El anestesiólogo acciona manualmente para poder ventilarlo», expresó el médico, exponiendo el enorme riesgo vital.

Al mismo tiempo, el equipo de salud completo debió iluminar el campo operatorio con sus propios teléfonos: «Estaba la luz del celular de toda la planta quirúrgica alumbrando para que podamos concluir. Lo primero está en el paciente, así que de alguna manera hay que resolverlo», finalizó.