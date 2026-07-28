Diego Santilli se reunió con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas: los ejes del encuentro en Casa Rosada

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa Rosada. (Foto: gentileza)

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, recibió en la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en una reunión orientada a evaluar los temas centrales de la agenda bilateral entre ambas naciones.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno nacional, durante el encuentro las autoridades repasaron el estado de los vínculos diplomáticos y reafirmaron el compromiso mutuo de continuar fortaleciendo la relación estratégica que mantienen Buenos Aires y Washington.

Inversiones, ciencia y el respaldo de la Embajada de Estados Unidos

Tras la reunión en la sede del Ejecutivo, el representante diplomático norteamericano celebró el rumbo del diálogo institucional y destacó de manera puntual la incorporación de áreas técnicas a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Una excelente conversación con el jefe de Gabinete @diegosantilli confirma el extraordinario momento que vive la relación entre Estados Unidos y Argentina. Felicitaciones por esta nueva responsabilidad y por incorporar ciencia y tecnología a su gestión. Estamos listos para… pic.twitter.com/95jWMyocgY — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) July 28, 2026

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), el embajador Peter Lamelas remarcó el «extraordinario momento que vive la relación entre Estados Unidos y Argentina» y felicitó al funcionario por su nueva responsabilidad, ponderando especialmente la inclusión de ciencia y tecnología en la gestión.

Durante el intercambio, el diplomático estadounidense confirmó la predisposición de la Casa Blanca para acelerar proyectos conjuntos que impulsen el comercio y atraigan nuevas inversiones al país.

Asimismo, Lamelas enfatizó la intención de profundizar la agenda bilateral en materia de innovación, salud, seguridad y defensa, sumado a programas de cooperación espacial orientados al beneficio de ambas naciones.