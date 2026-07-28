Asunción presidencial en Perú: antes del acto, Keiko Fujimori y Javier Milei mantuvieron una reunión

El presidente Javier Milei se reunió con Keiko Fukimori previo al acto de juramento como presidenta de Perú. Antes del acto, hablaron para forjar un acuerdo de cooperación bilateral. Cómo sigue la agenda presidencial.

Según informó la Cancillería de Perú, el encuentro se joró en Torre Tagle y también participaron el canciller designado, Carlos Espá; y por parte de la delegación argentina estuvieron el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

«En el encuentro se destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, la ciencia, tecnología e innovación«, indicaron.

Foto: Cancillería Perú.

Se espera que a las 14:45 (hora argentina) se lleve a cabo el acto de juramento y toma de mando supremo de Fujimori, en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.

Después, Milei estará presente a partir de las 18 en la Universidad San Martín de Porres para recibir un Doctorado Honoris Causa. Se aguarda que el presidente brinde un discurso de agradecimiento.

Javier Milei busca liderar un nuevo bloque en Latinoamérica

La visita al país andino representa mucho más que un compromiso protocolar: la Casa Rosada busca capitalizar el cambio de signo político en el continente para afianzar el liderazgo del mandatario argentino y sentar las bases de una nueva alianza regional de derecha.

La intención oficial es aglutinar a los gobiernos afines en una especie de reedición del Grupo de Lima, aprovechando la sintonía ideológica con los recientes triunfos electorales en la región. “El Presidente podría transformarse en el líder del proceso en América Latina”, confiaron desde el entorno presidencial sobre la ambición de tejer un frente común frente a los organismos multilaterales.

En el Congreso peruano, Milei compartirá el acto de traspaso de mando con sus pares José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana). En Balcarce 50 buscan inmortalizar el encuentro con una «foto de familia» que exhiba músculo político.

La gira internacional del mandatario se da en el punto más crítico de las relaciones bilaterales con Brasil. Tras definir a Luiz Inácio Lula da Silva como «ladrón» y «basura socialista» en San Pablo, el canciller brasileño Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al representante argentino Daniel Raimondi en el Palacio Itamaraty.

El conflicto sumó otro capítulo con las duras declaraciones del ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, quien tildó a Milei de «payaso» y contrapuso los números de inflación y riesgo país de la Argentina con los de la economía de su país. A pesar del contrapunto, en la Casa Rosada descartan de plano un ofrecimiento de disculpas e insisten en que las diferencias diplomáticas no afectarán el intercambio comercial.

El objetivo de la diplomacia libertaria apunta a consolidar un bloque conservador fuerte con vistas a los próximos compromisos electorales del continente: