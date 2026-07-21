El vocero de Javier Milei desmintió su frase sobre Argentina siendo un «país bananero» en relación a Malvinas

El vocero de Javier Milei, Adrián Ravier, habló negó en conferencia de prensa este martes 21 de julio haber dicho que Argentina era una «país bananero» en relación al reclamo de las Islas Malvinas. El reemplazante de Adorni cuestionó duramente a la prensa y aclaró que no hubo cuestionamientos por parte del Gobierno para el conjunto nacional y Lionel Messi.

«En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que Argentina era un país bananero», sostuvo el funcionario patagónica. «Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas, de algunos titulares en algunos diarios. Que, incluso, me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije», añadió.

A pesar de que en el texto original nunca utilizó algún verbo en ese tiempo verbal, Ravier aclaró que su frase se trataba de un «condicional». Asimismo, indicó que su tweet era prácticamente una crítica al kirchnerismo, a pesar de que nunca los menciona.

«En este sentido el espíritu de mi mensaje es que el kirchnerismo ha hecho mucho daño en la Argentina», mencionó y criticó los piquetes, la inflación y la pérdida del orden público, entre otras cosas. «Yo creo que el kirchnerismo hizo mucho por convertir a la Argentina en un país bananero, eso no quiere decir que yo afirme de ninguna manera que lo seamos», añadió.

En este sentido, destacó el camino del Gobierno para que «Argentina sea un país grande nuevamente», y acotó que, si bien «hay todo un debate respecto de la situación laboral de corto plazo», desde Casa Rosada son optimistas en el mediano y largo plazo.

«Si logramos lazos y conversar en la mesa importante del mundo, entonces la posibilidad de recuperar Malvinas es mayor. Cualquiera que lea mi posteo completo yo creo que ve el espíritu muy claro de cuál era la idea, cuál era el espiritu del mensaje que yo quería dar», resaltó.

Además de negar haberlo dicho, Ravier también acotó que no comparte la idea, y apuntó duramente contra el periodismo: «Claramente ha habido mala fé en algunos titulares, que mucha gente leyó y después me atacó. Y lo entiendo porque si uno lee los titulares parece que dije cosas que no dije».

«Estamos generando nosotros, estamos colaborando con la violencia que después se ve en la sociedad. Porque también, poner titulares que después generan tanto rechazo de parte de algunas personas respecto de quienes supuestamente dijeron esas cosas, alimenta un enojo que realmente se está alimentando desde los medios. Esto tiene que terminar. Realmente es muy importante, creo yo, la responsabilidad que el periodismo tiene que tener a la hora de comunicar», dijo.

Por otra parte, declaró que al ser un gobierno liberal respetan la libertad de expresión y respaldó públicamente el mensaje que brindó la Selección. «Gran parte del mundo se enteró que este reclamo realmente existe, el Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores», declaró.

Asimismo, cuestionó las críticas hacia Javier Milei por sus declaraciones sobre Margaret Thatcher y afirmó que circularon videos editados con mala intensión.



Con respecto a las gestiones del Gobierno sobre el reclamo de soberanía nacional, afirmó que el canciller Pablo Quirno «está luchando por las Malvinas como no lo he visto yo desde que tengo memoria».

Qué había dicho Adrian Ravier en redes sociales sobre Malvinas y su frase de país bananero

«Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores», sentenció el funcionario libertario en sus redes sociales, sin usar ningún verbo en condicional.

En este sentido, destacó un artículo periodístico publicado en The Gardian que indicaba las islas «no pueden seguir siendo británicas para siempre” y que «tarde o temprano habrá que retomar» las negociaciones.

«La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave», sentenció Ravier. Sin embargo, el texto que publicó Simon Jenkins se debió a la reivindicación que hizo la Selección Argentina luego de ganarle a Inglaterra. “Sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción”, puntualizó.

Además, Ravier resaltó que «la OEA volvió a exhortar al Reino Unido y a la Argentina a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía», algo que también sucedió en 2006, 2014, 2017 y 2022 bajo el kirchnerismo y los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.



La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 18, 2026

A principio de mes, luego de su primera conferencia de prensa, Ravier tuvo que dar marcha atrás a sus declaraciones sobre la suba de la tarifa de gas. “No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios. No fue esa la intención, este Gobierno cuida a los más humildes”, manifestó Ravier en contacto con Radio Mitre.

Al justificar el aumento, Ravier había argumentado que cuando las tarifas están atrasadas o cuestan menos de su valor real, “alguien lo tiene que pagar”. Para ilustrar el ajuste, el vocero citó la premisa de “no hay almuerzo gratis” formulada por el economista y fundador de la Escuela de Chicago, Milton Friedman.

Luego de esa referencia, lanzó la declaración que lo obligó a retractarse: “Eso conduce a otro tipo de acciones en la familia: de decir que ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”.

Qué había dicho el Gobierno sobre la bandera de Malvinas en el Mundial 2026

Inmediatamente después del partido en la tarde del pasado jueves, el jefe de Estado reaccionó a la victoria del conjunto de Lionel Scaloni. Pese al momento de euforia, el mandatario le quitó un simbolismo extra que la clasificación se haya obtenido contra Inglaterra.

Es un partido, digamos, es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en eslogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios«, indicó en contacto con Radio Mitre.

En este sentido, sostuvo que «no hay que mezclar» las cosas y destacó el mensaje del director técnico antes del partido y también de ex combatientes de Malvinas.

«Entiendo que es difícil, pero digamos las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas, que si eso uno lo llevara al plano internacional sería verdaderamente de características pobres y muy malas», detalló.

Ej jefe de Estado insititó en «separar los tantos» y destacó que durante su gestión la ONU obligó a «Inglaterra a sentarse a hablar». Después, el mandatario volvió a hablar del tema en diálogo con El Observador, aprovechó para resaltar en esto el accionar del excanciller Gerardo Wertheim y del actual titular Pablo Quirno en el último tiempo por «los acercamientos a Estados Unidos».

«Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. Por lo tanto, en el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica«, manifestó Milei.

Asimismo, aseveró que el «sentimiento» de Malvinas está «dentro de todos los argentinos», sostuvo que «es perfectamente válido y lícito que ellos (los jugadores) se quieran expresar», pero sentenció: «Eso tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones».

Por último, a través de su cuenta de X, resaltó que el jefe del Partido Republicano de Estados Unidos en Israel, Marc Zell, le pidió a Donald Trump que reconsidere su posición sobre las Islas Malvinas. «Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación», sentenció.

Por otra parte, antes del partido, se había generado una polémica tras las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que había informado que el protocolo de Seguridad que impuso la FIFA impedía cualquier tipo de referencia a la causa Malvinas durante el encuentro.

«Cualquiera que entre o con botellas, que están prohibidas mañana las botellas, o en eventos, ya sea una bandera, ya sea una camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial o provocación religiosa, ni político ni racial, ni religioso, no se puede ingresar«, dijo y aclaró que, pese a participar de los encuentros, el Gobierno no tiene injerencia en las medidas más allá de recomendaciones.

El protocolo generó grandes repercusiones a nivel político en el país. Incluso, voces de la oposición en el Congreso cuestionaron la prohibición incluso de visibilizar el mapa de Mavinas.

«Repudiamos el aval de la ministra a la prohibición de visibilizar el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas en el partido Argentina-Inglaterra», dijo el diputado santafesino Esteban Paúlón.

«La soberanía sobre Malvinas no es un ‘mensaje político’, es un mandato constitucional irrenunciable. Además ratificamos el derecho ciudadano a visibilizar esta causa histórica en todo lugar y contexto», concluyó.