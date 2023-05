Elecciones 2023 | Cristina Kirchner catalogó de «escandaloso» el acuerdo de Macri con el FMI

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a la carga este jueves contra el Gobierno de Cambiemos por el préstamo otorgado al Fondo Monetario Internacional FMI). Lo hizo al compartir un video a propósito del dictamen que denunció irregularidades en el marco del acuerdo firmado en 2018 por Mauricio Macri. «Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó», escribió.

Después de que en la carta en la que anunció que no será candidata por el Frente de Todos en la que también brindó un análisis respecto de la situación económica grave que afecta al país, la vicepresidenta volvió a insistir con el tema.

Es que este jueves 18 de mayo compartió un tweet con dos videos institucionales de la Auditoría General de la Nación, donde se detallan las irregularidades detectadas por el organismo en torno al acuerdo que firmó el ex presidente Mauricio Macri con el organismo multilateral en 2018.

«Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional«, escribió la titular del Senado.

Abajo, en un segundo párrafo, comentó que «la Auditoría General de la Nación es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal». Y agregó: «Miralo! Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó!».

Elecciones 2023: los videos que publicó Cristina Kirchner contra Macri y el acuerdo con el FMI

El video cuenta que por primera vez en 30 años, la AGN realizó un informe para estudiar el programa Stand By. Sostiene que se trató de un préstamo extraordinario y excepcional, que multiplicó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el Fondo.

Acuerdo FMI. Primera parte.



Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a… pic.twitter.com/0hX7Jkm2v1 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2023

El video, que es un resumen de los aspectos más importantes, sostiene que «se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13 mil millones de pesos» y que, entonces, el objetivo del estudio fue «evaluar si se gestó mediante procesos que aseguren la eficiencia de la deuda».

En informe, aprobado por la Auditoría, reveló que el ministro de Hacienda no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. A su vez, no se cumplió con la ley de administración financiera, no pasó por el Congreso ni se aplicó el procedimiento aplicable para ese tipo de acuerdos, según dictaminó la AGN.

Acuerdo FMI. Segunda parte.



En esta segunda parte, que podríamos titular “Cronología de la manganeta”, se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino. pic.twitter.com/1yW38DVU6T — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2023

Además, sostiene que la Jefatura de Gabinete no intervino a pesar de tener la función específica de hacerlo, tampoco el Ministerio de Finanzas que tenía la facultad de firmar. «No hubo análisis de costos y riesgos financieros, se detectaron inconsistencias en los totales informados en 2018 y 2019 y salida de capitales considerable y continua, con implementación tardía de medidas para evitarlas», sostiene el informe.

Como conclusión, el video sostiene que los procesos y procedimientos aplicados por el Gobierno a la hora de firmar el empréstito «no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda».

Perfil