Elecciones 2023: Para Martínez «el gobierno de Neuquén es como un nene rico que solo mira y gasta»

«Solo con las decisiones que tomamos en la Secretaría le van a ingresar a Neuquén 1. 900 millones de dólares adicionales, con un gobierno provincial que mira desde afuera como si no tuviese nada que ver y en realidad es el dueño del recurso». El exsecretario de Energía de la Nación y candidato a diputado por el Frente de Todos Neuquino, Darío Martínez, sostuvo que todos los gobernadores hablaban de Vaca Muerta, «pero nunca la ponían a producir» hasta que la cartera implementó «una política energética a nivel nacional».

Durante su visita en el estudio de RÍO NEGRO RADIO, sostuvo que al Estado Provincial le falta «planificación», «firmeza» y «coraje» para adquirir un «rol protagónico». «Con el Plan Gas pusimos como exigencia que para la contratación la industria priorice mano de obra local, luego regional, luego nacional y luego el resto. Si lo pusimos en un DNU, que tiene fuerza de ley porque fue ratificado por el Congreso, ¿cómo no lo vamos a poder hacer con leyes provinciales?», cuestionó el exsecretario y remarcó: «ni siquiera hay que inventarla, es copiar y pegar lo que ya hicimos».

Martínez fue tajante y aseguró que, si no se comienza a administrar bien la riqueza de Vaca Muerta, «Neuquén se va a transformar en un conflicto social permanente». Para el candidato, «el gobierno de Neuquén es como un nene rico que como tiene plata, no fue a la escuela, no fue a la secundaria ni la universidad, no aprendió un oficio, y, como no sabe hacer nada, solo mira y gasta».

Así, «se va a enojar el neuquino que la va a seguir viendo pasar, que no va a tener trabajo, que no va a poder alquilar, que va a estar excluido, sin asfalto, sin cloacas, sin gas y encima siendo dueño del recurso». Señaló que, para evitar la conflictividad, hay que gestionar proyectos que contribuyan al desarrollo de la provincia y no unicamente al crecimiento económico de las empresas.

Con el foco en los no convencionales, Martínez indicó que la industria requerirá alrededor de 27.000 trabajadores adicionales en 2 años y 54.000 en 3 años. «¿Cómo no tenemos todas las escuelas técnicas formando a los trabajadores? ¿Cómo puede ser que tengamos 23 escuelas técnicas y solo dos con orientación en petróleo? Hay que llevarlo a la Legislatura», reiteró.

Además observó que, si la provincia no forma la mano de obra necesaria, el personal debería venir «desde afuera», pero no hay planificación para recibirlo: «si no generamos esa estructura, esos loteos, ¿dónde van a vivir?». Comentó que el proyecto de «Procrear Neuquino» que impulsó su compañero Darío Peralta, actual diputado, podría comenzar a resolver el problema.

«Los vice de Omar son lo mismo»

Darío Martínez invitó a votar a Ramón Ríoseco como gobernador, a Ayelén Gutiérrez como vicegobernadora y Daniel Figueroa como intendente, a la ciudadanía que piensa que «Neuquén está para más», pero también les habló a quienes «están conformes» con la provincia: «El FDT no es la opción. Para eso tienen dos opciones, los vice de Omar, que son lo mismo. Tanto Marcos (Koopmann) como Rolo (Figueroa) que han estado en sus gobiernos, eso es continuidad».

Otras inciativas energéticas

«El mundo va de una transición energética del carbón al gas y Neuquén lo que tiene es gas. En ese proceso hay que aprovechar y crear ya el Instituto del Hidrógeno Azul«, sostuvo Martínez y explicó que se trata del hidrógeno que se hace en base al gas. Agregó que la industria petrolera «debería estar obligada a usar motores a gas y dejar de quemar gasoil en cada equipo de perforación».

Por otro lado, quiere cear cuatro centrales térmicas para, en vez de vender gas, vender electricidad. Sostuvo que es posible, ya que el 67% de la matriz energética de Argentina «es con base al gas».

Escuchá al candidato a diputado por el Frente de Todos Neuquino, Darío Martínez, en RÍO NEGRO RADIO:

