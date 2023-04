Elecciones 2023: Propuestas de los nueve candidatos a intendente de Viedma

El domingo 16 en la capital provincial 54.431 electores estarán habilitados para elegir el próximo intendente y los nueve integrantes del Concejo Deliberante y los tres del Tribunal de Cuentas. La oferta incluye nueve candidatos para el cargo principal, distribuidos en trece listas.

A diferencia de 2019, son todos candidatos varones mientras que en aquella oportunidad Evelyn Rousiot encabezaba la nómina del Frente de Todos y ahora va como primera candidata a concejal por la lista de Nos Une Río Negro.

Marcos Castro será el nombre más repetido en las boletas presentes en el cuarto oscuro. Encabeza las nóminas de Juntos Somos Río Negro (N° 431), Nos UNe Río Negro (N° 427), Podemos Proyectar Río Negro (N° 426) y la de JSRN con la Unión Cívica Radical (N° 431/3), mientras que Mario Sabbatella estará en la de la Unidd Popular y Social y en la del Partido Alternativa y Recuperación.

Los otros aspirantes son Roberto Brusa, Cambia Río Negro-Juntos por el Cambio; Enrique Romero, Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad; Roberto Millaguán, Alianza Unidad para la Victoria; Pablo Barreno, Alianza Vamos con Todos; Carlos Pérez, Partido Demócrata Cristiano; Nehuen Paileman, Frente Renovador Viedma; y Christian Pappático, Primero Río Negro.

A excepción de Sabbatella y Pappático, el resto participó en el reciente Debate que organizó la Universidad Nacional de Río Negro, donde presentaron su visión de la ciudad, sus propuestas y explicaron como será la futura gestión.

Marcos Castro, Juntos Somos Río Negro

«Avanzaremos hacia una ciudad más moderna, desarrollada e integrada» dijo el actual integrante del oficialismo antes de remarcar las obras realizadas como la avenida Perón, la terminal de ómnibus y el manejo «de la agenda del tratamiento de los residuos, el futuro edificio municipal y vías seguras de comunicación».

Añadió que «una de nuestras banderas es la integración y que los vecinos y vecinas se sientan orgullosos de vivir en Viedma».

Reconoció que «una demanda permanente es el empleo de calidad» y propone «un cambio de paradigma en la producción de alimentos, dándole valor en origen para que una Pyme pueda desarrollarse en Viedma».

Refutó datos sobre la sobredimensión de la planta de personal y funcionarios «porque están regidas por ordenanza y podríamos tener 150 empleados y 4 funcionarios más, pero somos austeros en el manejo de los recursos».

Valoró el «banco de tierras municipal» donde «ingresa un lote cada dos días», el desarrollo del Distrito Vecinal Sur, «que es una realidad» y resaltó «la dignidad de los trabajadores» porque «estuvimos en emergencias y logramos salir».

Mario Sabbatella, Partido Alternativa y Recuperación

El exlegislador es el único que va por una nueva chance ya que también estuvo en esta situación en 2019.

Su visión es que la ciudad «está sufriendo un deterioro muy grande» y «nos preocupan los graves problemas de los desbordes cloacales, la falta de agua y luz, de seguridad, la basura, los perros sueltos. Son problemas que hay que empezar a solucionar».

Dijo que «el intendente debe hacerse cargo de estas cuestiones» porque ahora «falta decisión política».

Propone una doble vía en el camino a El Cóndor, en principio en los primeros kilómetros, la creación de la Secretaría de Seguridad «para estar en contacto con la policía y los fiscales».

«Proponemos trabajar en serio -dijo- para solucionar los problemas de la gente, no puede ser que en los barrios no haya agua, no se le puede echar la culpa a ARSA, el DPA o a los consorcios de los barrios Fonavi; necesitamos un intendente presente que se haga cargo como cualquier otro intendente, acá se delega mucho en la provincia», además de «sumar a referentes barriales en serio, que no sean punteros políticos».

Marcó como diferencias de su experiencia anterior el «mayor grado de respeto entre los candidatos» pero también «una mayor desilución de la gente».

Pablo Barreno, Vamos con Todos

El actual legislador y dirigente gremial sostuvo que «no se entiende, con lo que costó que Viedma sea capital, que esté tan abandona. Es una ciudad estancada».

Marcó una «crisis de representación» porque «quienes nos gobiernan priorizan los vínculos políticos con (Alberto) Weretilneck y (Arabela) Carreras».

El acceso a la tierra, la seguridad y la integración de los barrios son temas esenciales. «Vamos a revisar el Banco de Tierras» y «vamos a adjudicar lotes con servicios», desarrollar el trabajo local «dinamizando la demanda del empleo privado» y «garantizando el primer empleo para jóvenes de 18 a 25 años».

Dijo que propone una «gestión presente, poniendo la cara» porque «eso es fundamental» y no tomar el municipio «como una bolsa de trabajo» por eso «vamos a promover a los trabajadores de carrera para que sean nuestros funcionarios».

Agregó que «nuestra gestión será de puertas abiertas, transparante; donde se puedan plantear las necesidades de los vecinos, con toda la maquinaria vial en la calle, desde temprano».

«Tenemos que ponernos al frente de los problemas de los vecinos» y «lograr la integración de los barrios con sus representantes».

En un crítica a la actual gestión marcó que «no le tocó a Viedma el gran acuerdo, con acceso a la tierra y a los servicios».

Roberto Brusa, Cambia Río Negro

«Viedma está mal, aunque a pocos le cuesta reconocerlo, es la más pobre de la Patagonia» indicó el empresario.

La «falta de tratamiento del tema seguridad» fue uno de los puntos que señaló y remarcó que «hay una Viedma diferente, la del valle, la del río, la del mar».

Sobre la actual gestión cuestionó la falta de información sobre los últimos ejercicios y «del presupuesto 2023» y dijo que «se inventan una realidad y nos muestran lo que no tienen».

Propone un municipio «cercano, en contacto con la gente», mayor instalación de cámaras de seguridad, «no puede ser que Patagones tenga más cámaras» y una mejor coordinación con la provincia en esa materia; además de la construcción de un estadio municipal.

Dijo que «el intendente debe ser el primer ciudadano para defender los intereses de los vecinos», que debe «estar al frente de la gestión» y en materia de obras «hacer las que quiere y no las que llegan empaquetadas» desde Nación y Provincia.

Christian Pappático, Primero Río Negro

«La ciudad está abandonada, hay desidia» señaló Pappático, uno de los candidatos que transita su primera experiencia.

«En los barrios, que recorro todos a pie, la gente está cansada de los políticos, de las promesas incumplidas» y marcó como algo grave que «los servicios se cortan; la ciudad creció y tiene los servicios de Viedma de 1980».

Reconoció que «no podemos proponer nada porque no sabemos como vamos a encontrar el municipio» pero «vemos cuales son las necesidades de los vecinos».

Propone como cosas urgentes «ordenar el municipio, generar trabajo genuino» porque «no podemos recibir ninguna inversión, no podemos seducir a nadie».

Remarcó que «la gente está cansada, necesita una persona que no venga de la política; quiere probar con la verdad y nosotros hablamos de cuestiones que los políticos no quieren tocar».

Roberto Millaguán, Unidad para la Victoria

Cuestionó «la ausencia de la municipalidad» porque a la ciudad «no la caminan nunca» y «crearon una frontera en la avenida Perón» y falta «infraestructura en los barrios».

Remarcó que «es una de las tres ciudades más pobres del país» y «dejaron programas sin hacer» que demuestran «la total ausencia del Estado en la contención».

Dijo que se propone «mejorar la calidad de vida de los vecinos con igual tratamiento a todo los barrios de la ciudad» y quiere «llevar el Estado a cada una de las Juntas Vecinales» para que «esté al servicio de los vecinos» con personal municipal con «capacitaciones y ascensos».

Entre sus proyectos figuran «el Banco de Tierras» un «diagrama urbano planificado» y en materia de seguridad brindar «mejor iluminación, más cámaras y caminos seguros» porque «hay que ponerse al frente del tema».

Enrique Romero, Frente de Izquierda y de Trabajadores

El dirigente remarcó que «Viedma tiene 30.000 pobres y 2.500 indigentes» porque «nos ajustan los sueldos por inflación» y marcó responsabilidades «del Municipio, de la Provincia y de la Nación».

Entre sus propuestas figura la «estatización del servicio de transporte público» con la formación de un «comité de usuarios por barrios», también los servicios públicos; la «creación de trabajo genuino con jornadas de seis horas, con cientos de puestos en empresas privadas»; realización de obras «para solucionar los derrames cloacales», el loteo de «todas las tierras fiscales» y llevar los servicios «a todos los barrios ocupados».

Propone, además, «dejar de privatizar la Costanera», la «construcción de un cámping» y la «declaración de la emergencia en violencia de género».

Sostuvo que hay que tomar «medidas concretas para que nadie se atornille en el poder», que «todos los funcionarios ganen como una docente» y una «organización de abajo hacia arriba».

Entre las propuestas de su sector figuran «un plan de obras públicas y de trabajo, sin burocracia. Para nosotros estos son proyectos inevitables», aseguró.

Carlos Pérez, Partido Demócrata Cristiano

«Es difícil no encontrar falencias en la ciudad» a pesar de «contar con el beneficio que no tienen otros municipios, porque a la vuelta de la esquina están todos los organismos provinciales para realizar las gestiones necesarias», dijo uno de los dirigentes con más experiencia.

Una de sus propuestas es «generar empleo genuino» con ventajas comparativas como «el no cobro de tasas y ayuda para pagar salarios».

Además, anunció la creación de un paseo recreativo infantil, la erradicación definitiva de los basurales, la recuperación del Catamarán, «que hace meses que está abandonado», la construcción de baños públicos en la costanera y El Cóndor y remarcó la necesidad de contar con un cámping en la ciudad.

También la creación de «un fondo específico para el deporte amateur» y señaló al respecto que «tenemos de donde sacarlo, sabemos cómo hacerlo sin aumentar las tasas».

Anticipó «una mayor apertura de los centros de salud» en los diferentes barrios y sostuvo que «hay que ponerse al frente del municipio para solucionar los desbordes cloacales y de agua» y -sobre todo- «los temas referidos a la seguridad».

Nehuen Pailemán, Frente Renovador Viedma

Con 29 años es el candidato más joven en la compulsa del próximo domingo en la capital provincial.

Explicó que «somos un partido vecinal con una construcción popular» que nació «desde las inquietudes de los propios vecinos».

Su visión es la de una «ciudad estancada, aislada del resto del país», «sin sentido de pertenencia» por parte de sus habitantes y «sin propuestas para los jóvenes».

Dijo que «tenemos que fomentar el turismo» con la construcción de un cámping en Viedma y una estación de servicios en La Lobería, mediante un acuerdo con YPF y, en ese sentido, remarcó que «no se aprovechan los recursos naturales» que existen en la zona.

Puso especial atención en la seguridad porque «la noche en Viedma es peligrosa» tanto «en la costanera como en los barrios».

Propone el «acceso al empleo genuino», a la salud para todos los vecinos, «mayor conectividad en los espacios públicos» y «un servicio de transporte público gratuito para todos los viedmenses».