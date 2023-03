«Seré la voz del 40% que no está de acuerdo con Soria», dijo la única concejal de JSRN en Roca

Belén Bavastri, la única concejal electa de Juntos Somos Río Negro en Roca, habló en el programa «Ya es tiempo» de la radio de RÍO NEGRO y expresó que será «la voz del 40% que no está de acuerdo con esta gestión».

A partir de diciembre, Bavastri será la única concejal del bloque JSRN, que actualmente está conformado por tres integrantes: Gustavo Maida, Graciela Leiva y Nestor Arto.

La futura concejal manifestó que estará comprometida y que será la voz «del 40% de los vecinos que no están de acuerdo con el actual gobierno».

El puesto será un desafío para Bavastri ya que será la única de los ocho concejales con una postura distinta. Aun así explicó que » no se trata de colores políticos, se trata del vecino de Roca y de sus necesidades. Hay cosas que no podemos obviar, porque aparte siendo funcionarios son quienes nos pagan los sueldos y nos debemos a ellos. Entonces, hay cosas que no podemos no mirar y no abordar».

Con respecto a los resultados de las elecciones, apuntó que si bien recién están realizando los análisis, tendrán que hacer eco y también ser oídos por el 60% que acompañó a la actual intendenta. «Porque de eso también nos tenemos que nutrir, porque no es uno u otro, es el vecino», expresó.

La política destacó que está formándose «porque es un compromiso muy grande» y agregó que «las necesidades las vamos a ir viendo, porque a veces todo es tan dinámico que lo que hoy puede estar sobre la mesa dentro de 6 meses no. Hay cosas que van a tener continuidad (refiriéndose al bloque JSRN), pero veremos que pasa de acá a diciembre».

Sobre el trabajo de JSRN, la candidata electa coincidió con Carlos Banacloy, quien el domingo por la noche expresó que «esto es algo que recién se inicia, con una pluralidad de voces inmensa entonces es un proyecto a seguir. Ahora se están dando distintas mesas para ir abordando, es todo muy reciente».

«Se está trabajando, pero si hay algo que quedó claro por la gran campaña que hizo Carlos es la necesidad de las personas y la necesidad de la presencia de compromiso y que sea sostenido».

Sobre el final, la Barvastri se refirió a las elecciones del 16 de abril, donde participará como candidato Alberto Weretilnek, y apuntó que «el es un hombre de gestión pura. Entonces va a acompañar mucho al vecino. Estuvo acá, su compromiso es real, muy tangible».