Elecciones 2025: Corrientes elige a su nuevo gobernador este domingo, ¿quiénes son los candidatos?

La provincia de Corrientes define este domingo 31 de agosto a su próximo gobernador, en unas elecciones que se llevan a cabo de forma desdoblada del calendario electoral nacional. Un total de siete fórmulas compiten para suceder al actual mandatario, Gustavo Valdés. Además también se votará a los candidatos para ocupar 15 bancas en diputados y 5 en el Senado.

La jornada electoral comenzó con algunas demoras en la constitución de mesas en diversos puntos de la provincia. Las elecciones de este domingo son clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés, en tanto el radicalismo busca retener el control político.

Se prevé un día largo y complejo, siete fórmulas competirán por la gobernación y los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará desde las 8 hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados.

¿Quiénes son los candidatos?

El escenario electoral está marcado por la presencia de varias fuerzas políticas que buscan la gobernación. Los candidatos más destacados son:

Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes): hermano del actual gobernador. Es el candidato de la Unión Cívica Radical y las encuestas lo ubican con altas chances de ganar.

hermano del actual gobernador. Es el candidato de la Unión Cívica Radical y las encuestas lo ubican con altas chances de ganar. Horacio Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes – ECO): exgobernador de la provincia, busca un nuevo mandato.

exgobernador de la provincia, busca un nuevo mandato. Claudio Lisandro Almirón (La Libertad Avanza): representante del espacio del partido La Libertad Avanza en Corrientes.

representante del espacio del partido La Libertad Avanza en Corrientes. Martín Ignacio “Tincho” Ascúa (Limpiar Corrientes): referente del peronismo en la provincia.

Además de los principales contendientes, otras fórmulas que se presentan son:

Sonia Beatriz López (Cambiá Corrientes): acompañada por Raúl Ricardo Dal Lago.

acompañada por Raúl Ricardo Dal Lago. Carlos Ezequiel Romero (Partido Ahora): con Ana Constanza Casaro Quiñones como compañera de fórmula.

con Ana Constanza Casaro Quiñones como compañera de fórmula. Adriana Leila Vega (Partido De la Esperanza): se postula junto a Andrés Fabián Barboza.

Elecciones en Corrientes: a qué hora se conocen los resultados y dónde verlos

La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes informó que los primeros datos del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse a partir de las 21. Se espera que los primeros resultados en cargarse provengan de localidades del interior provincial con menor cantidad de votantes.

Además el organismo habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio. Los resultados podrán consultarse en: https://elecciones2025.corrientes.gob.ar/