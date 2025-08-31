Elecciones en Corrientes: el oficialismo confiado en la victoria, mientras el peronismo apunta al balotaje

Corrientes vive una jornada electoral cargada de expectativas. Tras el cierre de las urnas este domingo 31 de agosto, el oficialismo provincial, Vamos Corrientes, se muestra seguro de repetir la victoria, mientras que el peronismo, liderado por Martín Ascúa, asegura que disputará la segunda vuelta.

Desde sus redes sociales, el frente oficialista publicó un escueto pero contundente mensaje: «Ganamos», reflejando la confianza en los resultados. En paralelo, Ascúa destacó que, junto a su compañero de fórmula César Lezcano, lograron acceder al balotaje y agradeció a sus votantes: «¡Estamos en segunda vuelta! A todos los correntinos que depositaron su confianza, gracias. A todos los fiscales que siguen en las escuelas, defiendan el voto, que el cambio está más cerca que nunca«.

Juan Pablo Valdés, minutos después de votar, señaló: «Estamos celebrando un proceso más de la democracia. Venimos trabajando en estos días con intensidad en la ciudad y en la provincia». Además, reconoció que la campaña fue «dura, muy sucia, con agravios y mentiras», pero expresó su convencimiento de que los correntinos «elegirán el camino del futuro» gracias al trabajo conjunto con intendentes, dirigentes y vecinos.

El presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, confirmó la masiva participación de votantes.

Con información de Noticias Argentinas

Elecciones en Corrientes: a qué hora se conocen los resultados y dónde verlos

La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes informó que los primeros datos del escrutinio provisorio comenzarán a difundirse a partir de las 21. Se espera que los primeros resultados en cargarse provengan de localidades del interior provincial con menor cantidad de votantes.

Además el organismo habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio. Los resultados podrán consultarse en: https://elecciones2025.corrientes.gob.ar/