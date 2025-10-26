Elecciones 2025: Diego Santilli dijo que fue “una campaña difícil” y pidió que la gente vaya a votar

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli, dijo que el objetivo es recortarle al peronismo. (Foto: gentileza)

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, emitió su voto para las elecciones legislativas 2025 y aseguró que atravesó “una campaña electoral difícil” y pidió a la ciudadanía que concurra a las urnas.

Tras emitir su voto en la localidad de Tigre, Santilli explicó las complicaciones que enfrentó. “Ha sido una campaña difícil, corta para mí, 18 días. Difícil», reiteró. El dirigente del PRO debió asumir la candidatura principal apenas 18 días antes de los comicios, tras la renuncia de José Luis Espert.

La salida de Espert se produjo luego del escándalo que lo vincula a supuestos aportes de campaña del empresario Federico “Fred” Machado, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico y estafa.

«Pero he puesto toda la actitud, toda la garra, y de eso se trata», afirmó Santilli esta mañana.

El candidato insistió en la importancia de la participación ciudadana: “Lo más importante es que la gente venga a votar, porque tiene la oportunidad hoy de elegir”.

Finalmente, Santilli aseguró que su expectativa está puesta “en descontar la distancia” que el peronismo obtuvo en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre. En esa instancia, el oficialismo provincial logró un triunfo con cerca de 15 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza.

El voto de José Luis Espert: «Vengo con mucha tranquilidad»

Por su parte, el excandidato José Luis Espert se presentó a votar esta mañana en el Colegio de la Santa Cruz, en San Isidro.

El diputado habló brevemente con la prensa: “Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir”, comentó al llegar. Al salir, reiteró estar «con mucha tranquilidad» y afirmó que «es un día muy bueno para la democracia».

«No voy a dar ninguna declaración más. Yo siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política”, concluyó Espert.

Con información de Infobae.