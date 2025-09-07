Elecciones 2025 en Buenos Aires: qué se vota y cuántas bancas están en juego

En Buenos Aires se llevan adelante las elecciones legislativas 2025, lo cual definirá la nueva composición del Senado y Diputados a partir del 10 de diciembre. El resultado de estas elecciones podría determinar el escenario político de cara al 2027.

La Provincia de Buenos Aires se organiza en ocho secciones electorales. A través de un sistema rotativo, cada dos años se elige la mitad de los diputados o senadores provinciales, según la sección.

El sistema de votación actual empleará la boleta partidaria tradicional. La Boleta Única de Papel se estrenará en los comicios del 26 de octubre.

Mapa: esto votan las diferentes secciones de Buenos Aires en las elecciones legislativas 2025

En estas elecciones, las secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava de la provincia de Buenos Aires elegirán diputados provinciales, mientras que la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima votarán por senadores.

La Primera Sección, con más de 5.1 millones de votantes distribuidos en 23 distritos del conurbano norte y oeste, se destaca como la de mayor peso electoral y elegirá a 8 senadores. Le sigue en importancia la Tercera Sección, que concentra a más de 5.1 millones de electores en el sur del Gran Buenos Aires, los cuales votarán por 18 diputados. En tercer lugar se ubica la Quinta Sección, con 1.3 millones de votantes que elegirán a 5 senadores.

Las demás secciones se dividen de la siguiente manera: