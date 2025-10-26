Elecciones 2025: Facundo López votó en Viedma y llamó a «crear un Congreso de ideas y no de agravios»

En una jornada marcada por el debut del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), el legislador rionegrino y candidato a senador nacional por Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), Facundo López, emitió su voto este domingo en el Centro de Educación Media N° 4 (CEM 4) de Viedma. López llamó a «crear un Congreso de ideas y no de agravios».

Tras sufragar, López destacó la importancia de la jornada democrática y convocó a la ciudadanía a participar activamente: «Hoy es el momento de decidir los destinos de la Argentina y de la provincia. Hay que venir a votar, aunque haya frío y nos moleste un poquito. Algunos están enojados, pero hoy es el momento de manifestar todo lo que sentimos».

El dirigente provincial remarcó que el nuevo Congreso debe ser «un espacio de debate, de proyectos y de ideas, y no de enojo, agravios y extremos».

El candidato rionegrino definió la campaña como «una experiencia distinta»

López consideró que esta campaña fue «una experiencia distinta» respecto de otros procesos electorales.

«No es lo mismo ser parte de una lista que encabezar una lista corta en una elección nacional importante. Me tocó exponerme más, pero lo viví con mucha alegría, con un acompañamiento enorme del gobernador -Alberto Weretilneck-, que es un genio», señaló.

El legislador valoró la conexión con la gente y expresó confianza en la jornada electoral

Sobre el clima social que percibió en la provincia, expresó optimismo: «La sensación térmica nuestra es muy linda y gratificante. Esperemos que cuando abramos las urnas esa sensación se transforme en realidad. Hemos sido bien recibidos en todos los lugares de la provincia, desde el pueblo más chico hasta el más grande».

Finalmente, sostuvo que «hoy los rionegrinos vamos a dar una muestra enorme de federalismo», reafirmando la impronta provincial que Juntos Defendemos Río Negro busca llevar al Congreso.