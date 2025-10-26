Río Negro pone en juego cinco bancas en el Congreso Nacional

La Boleta Única de Papel de Río Negro se estrenará el 26 de octubre. Foto: Archivo/Marcelo Ochoa

Los 611.533 electores habilitados para votar en Río Negro hoy en las elecciones legislativas de medio término podrán optar entre siete opciones que por primera vez se dispondrán en la Boleta Única de Papel, un sistema aprobado el año pasado con el objetivo de buscar mayor transparencia en los comicios.

Hoy 304 escuelas contendrán 1855 mesas de votación que dispondrán de las boletas y no tendrán cuartos oscuros.

Los electores deberán elegir y marcar con un tilde o cruz sus preferencias en cada uno de los tramos, porque Río Negro es una de las ocho provincias que en esta elección de medio término renueva la totalidad de sus senadores; y además dos bancas de diputados.

Terminan sus mandatos en diciembre los senadores Martín Doñate y Silvina García Larraburu, ambos de origen peronista que en 2019 fueron electos bajo el sello Frente de Todos; y Mónica Silva, en representación de Juntos Somos Río Negro, que llegó por primera vez a la Cámara Alta ese año con el triunfo de Alberto Weretilneck, quien al renunciar para asumir su tercera gobernación en 2023, fue reemplazado por la exministra de Educación que lo seguía en la lista.

Además, culminan la gestión los diputados Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro y Aníbal Tortoriello, que llegó en 2019 de la mano del PRO y es el único de los cinco que finalizan mandatos que irá por la renovación de la banca, pero por otra fuerza.

La elección es un plebiscito a la gestión del presidente Javier Milei y así lo entendieron la mayoría de las fuerzas en campaña, aunque el partido gobernante intentó meter en la discusión una propuesta provincialista planteando la dicotomía federalismo versus centralismo.

La campaña, que comenzó el agosto, estuvo signada por mensajes que marcaron alineamiento, coincidencias con reparos o las antípodas respecto del gobierno nacional. También hubo momentos de acusaciones cruzadas y denuncias, especialmente hacia la candidata libertaria, pero también la dirigente llegó a la Justicia para pedir un bozal legal a un contrincante, aunque no se resolvió antes de concluir el plazo de campaña.

El padrón de Río Negro creció

El padrón electoral rionegrino tiene un crecimiento del 2,6% respecto de las elecciones nacionales de 2023 y las cuatro ciudades más grandes (Bariloche, General Roca, Cipolletti y Viedma) concentran el 53% de los electores.

Del total de 611.533 electores habilitados, según el padrón definitivo de la Cámara Electoral Nacional, Río Negro tiene 307.381 mujeres registradas y 304.152 varones.

Bariloche se mantiene como la ciudad con el padrón más nutrido, con 110.664 electores habilitados; seguido por Roca con 86.612; Cipolletti con 72.641 y en cuarto orden Viedma, la capital provincial con 56.068 votantes.

El padrón contiene a los rionegrinos a partir de los 16 años, aunque es obligatorio el voto entre los 18 y los 70 años.

La oferta en la Boleta Única de Papel

La Boleta Única de Papel (BUP) que se estrena hoy a nivel nacional, dispondrá de las fuerzas políticas presentadas en columnas de manera vertical, con la identificación y logo en la parte superior. Los electores tendrán disponibles dos espacios para marcar sus preferencias en las categorías de senadores y diputados.

En la papeleta estará la foto de la dupla que encabeza la categoría senadores, en el primer tramo de cada columna por fuerza, y en segundo orden la imagen de los dos candidatos que lideran la propuesta para la Cámara de Diputados.

En total hay 56 nombres en la boleta porque también se incluyen los suplentes.

El PRO es el partido que aparecerá primero en la boleta, con el legislador Juan Martin y la barilochense Claudia Bertola como candidatos a senadores, y Martina Lacour y Gastón Varela candidatos a diputados.

Fuerza Patria, la alianza que tiene al peronismo como columna vertebral, propone al diputado Martín Soria y la legisladora Ana Marks para el Senado, y la científica Adriana Serquis y el concejal de Bariloche Leandro Costa Brutten para Diputados.

La Libertad Avanza encabeza con la diputada Lorena Villaverde y el exdelegado de Vialidad, Enzo Fullone, para la Cámara Alta; y el diputado Aníbal Tortoriello y Ailén Costa para Diputados.

Juntos Defendemos Río Negro, la alianza del partido del gobernador Weretilneck, impulsa al legislador Facundo López y la exsecretaria de Energía, Andrea Confini, para llegar al Senado; y el exministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y la arista María Eugenia Paillapi para la Cámara Baja.

El exvicegobernador Ariel Rivero encabeza la lista de senadores de Primero Río Negro junto a la legisladora Yolanda Mansilla; y el concejal de Bariloche Facundo Blanco Villalba y la viedmense Gabriela Fernández, van en el tramo de Diputados.

La Izquierda tiene dos ofertas en estas elecciones, una con el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, con Alhue Gavuzzo y Rafael Maigua para senadores y Paula Gramajo y Gabriel Musa para Diputados. El Movimiento al Socialismo lleva a Mónica Martín y Aurelio Vázquez para la Cámara Alta y Aquiles Añazco y Micaela Fernández para la Cámara Baja.

Fin de ciclo para cinco parlamentarios

De los cinco parlamentarios que cumplen su mandato el 10 de diciembre, solo uno, Aníbal Tortoriello, va por la renovación de su banca, aunque llegó por el PRO- Juntos por el Cambio en 2021 y ahora encabeza el tramo para Diputados de la alianza La Libertad Avanza, que integra con su partido provincial Creo Río Negro.

El cipoleño llegó al Congreso en la elección de medio término de 2021 donde quedó en segundo lugar, detrás de Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro quien ganó por una diferencia de 10 puntos.

En 2019 fue la elección en la que fueron electos los tres senadores que concluyen su mandato. En esa elección el Frente de Todos (hoy Fuerza Patria) ganó por el 45% de los votos e incorporó a Martín Doñate y Silvina García Larraburu. Por la minoría ingresó Alberto Weretilneck que obtuvo un 32% de los sufragios, pero su mandato lo completó Mónica Silva que juró en diciembre de 2023 cuando el cipoleño renunció para regresar a la gobernación.

En la última elección nacional, en 2023, fueron electos dos diputados que ahora quieren pasar al Senado: Martín Soria y Lorena Villaverde.