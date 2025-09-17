Sergio Capozzi sostuvo que es un «resultado cantado» lo que pasará con los vetos de Javier Milei

Este miércoles hay una sesión clave en Diputados. En el Congreso se tratarán los vetos de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. El diputado nacional de Río Negro por el PRO, Sergio Eduardo Capozzi, dijo que «es un resultado cantado» lo que ocurrirá en la sesión. Anticipó que con su voto acompañará la decisión del presidente. Por otro lado, dijo que en el sistema universitario se requiere «un cambio profundo».

Escuchá a Sergio Eduardo Capozzi, diputado del PRO, en RN Radio

El diputado de Río Negro anticipó una sesión larga

En diálogo con Ya es tiempo anticipó que la sesión será de «no menos de 14- 15 horas» y manifestó que «es un resultado cantado que de haber quorum, los vetos se van a caer». Adelantó que con su voto acompañará lo decidido por el presidente. «Que la sociedad argentina mantenga y tenga conciencia de que si estamos hoy atravesando una etapa tan difícil fue por los planes platita», afirmó el legislador.

«En Educación, (en el presupuesto) hubo un incremento por encima de la inflación», sostuvo el diputado y dijo que si bien está alejado de lo que pretendían los rectores de las universidades hay que tener en cuenta que la situación «viene de arrastre» «con la dupla Massa-Fernández, donde se redujo un 30%».

El diputado manifestó que el «kirchnerismo creó una serie de universidades en el conurbano bonaerense con fines absolutamente ideológicos y se trastocó la matriz que tenía argentina en el sistema universitario».

«Sacando la universidad de la Matanza, el nivel es lamentable», afirmó.

Qué dijo el diputado de Río Negro sobre las universidades

Capozzi dijo que en Argentina en las universidades «tiene una tasa de egresos del 3%, cuando Chile y Argentina tienen del 30%». Ejemplificó que la Universidad Nacional de Buenos Aires tiene 350 mil alumnos y se reciben 9 mil.

Marcó que un rector de universidad gana 15 millones de pesos promedio «entonces porque esa desigualdad» con lo que «gana un profesor».

Sostuvo que el Estado nacional «tiene que financiar las carreras que la sociedad necesita», para tener «científicos y profesionales en las áreas duras».

Y agregó: Hay que ir al cambio de fondo. Los debates lo tienen que dar primero las provincias. Río Negro tiene dos universidades que son de excelencia».

Manifestó que «una carrera universitaria por alumno representa 50 mil dólares al año. Tenemos que pensar en las partidas y de dónde sale esa plata. Y la ley que vetó el Ejecutivo no dice de dónde sale esos fondos».

El diputado de Río Negro marcó que se requieren tres reformas

Sobre algunas medidas del Gobierno nacional se mostró a favor y en contra: «Hay que seguir en esta línea para que de una vez por todas vengan inversiones, pero no la extranjera que es de golondrina y no genera nada. Hay que derramar en las pymes que estoy están muy postergadas. Se necesitan créditos genuinos «, sostuvo Capozzi.

Aunque criticó que hoy el dólar se está manteniendo en torno a los 1400 «de manera artificial con tasas del 70%, eso es ahogar las pymes y estoy en contra».

Sobre lo que cree que es necesario, remarcó «revalorizar el peso generando productividad«, y marcó que para lograrlo se requiere antes de fin de año «llegar al Congreso con tres reformas: la tributaria, la previsional y la laboral».