Elecciones 2025 | Karina Milei habló desde el bunker de LLA junto a Martín Menem: gran expectativa por los resultados

El presidente Javier Milei siguió de cerca el cierre de las elecciones desde la Quinta de Olivos, tras haber emitido su voto por la mañana. Desde La Libertad Avanza (LLA) se muestran optimistas, manejando los primeros resultados no oficiales que, según su partido, anticipan una victoria. Desde el Hotel Libertador, Karina Milei habló con la prensa. La acompañó Martín Menem.

El mandatario legó al Hotel Libertador, el lugar elegido como búnker. Allí ya se encontraba Karina Milei, quien arribó antes de las 18 y encabeza la mesa de campaña.

A la espera de los números finales, también participan de las conversaciones el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los armadores bonaerense, Sebastián Pareja, y porteña, Pilar Ramírez. Pocos militantes aguardaban en el lugar, ante la expectativa de un buen resultado por parte del Gobierno.

En el interior de LLA se mostraban optimistas, calculando un triunfo «holgado» a nivel país, proyectando una ventaja de más de cinco puntos sobre el kirchnerismo.

La Secretaria General de la Presidencia y presidenta del partido La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, brindó una declaración en la puerta del búnker oficialista para destacar la elección obtenida por el partido en todo el país.

«Quiero agradecerles porque, como han visto, han sido unos comicios muy tranquilos«, expresó la hermana del presidente. Además, resaltó el despliegue del partido: «Estamos muy contentos. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos«. Finalmente, destacó el éxito del nuevo sistema de votación: «Estamos contentos con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno», concluyó ante los medios, sin aceptar preguntas.

Elecciones 2025: quiénes irán la bunker de LLA y que pasa con el PRO

Mientras tanto, candidatos del PRO, liderados por el ex secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, planificaban reunirse primero en la sede de su partido en Balcarce al 412, para luego trasladarse en conjunto al Hotel Libertador.

Aunque no estaba confirmada su presencia, no se descartaba la llegada del expresidente Mauricio Macri, quien recientemente retomó contacto con Milei. En la provincia, el referente de este espacio, Cristian Ritondo, coordinaba con Santilli su llegada conjunta al búnker «violeta».

Cerca de las 20:00 horas se esperaba el arribo del presidente Milei al establecimiento donde aguardará los números finales, en medio de la creciente incógnita por posibles cambios en el Gabinete nacional.

Aunque no hay confirmación oficial, se menciona un intensificado agotamiento de Guillermo Francos en el último tiempo, y hay quienes aseguran su posible reemplazo. Este domingo, el ministro coordinador visitará el centro de cómputos para supervisar el cierre de los comicios antes de dirigirse al Hotel Libertador.